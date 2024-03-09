Вест Хэм - Бернли

|13 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Бернли
|Вест Хэм
|33 тур
|17 апреля, воскресенье
|16:15
|Вест Хэм
|1:1
|Бернли
|16 тур
|12 декабря, воскресенье
|17:00
|Бернли
|0:0
|Вест Хэм
|34 тур
|3 мая, понедельник
|22:15
|Бернли
|1:2
|Вест Хэм
|19 тур
|16 января, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:0
|Бернли
|20 тур
|30 декабря, воскресенье
|17:15
|Бернли
|2:0
|Вест Хэм
|11 тур
|3 ноября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|4:2
|Бернли
|30 тур
|10 марта, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|0:3
|Бернли
|8 тур
|14 октября, суббота
|17:00
|Бернли
|1:1
|Вест Хэм
|38 тур
|21 мая, воскресенье
|17:00
|Бернли
|1:2
|Вест Хэм
|16 тур
|14 декабря, среда
|22:45
|Вест Хэм
|1:0
|Бернли
|39 тур
|24 марта, суббота
|19:00
|Бернли
|2:2
|Вест Хэм
|20 тур
|3 декабря, суббота
|19:00
|Вест Хэм
|1:2
|Бернли
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0