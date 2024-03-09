Брайтон - Ноттингем Форест

|13 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|Брайтон
|13 тур
|25 ноября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|Брайтон
|33 тур
|26 апреля, среда
|21:30
|Ноттингем Форест
|3:1
|Брайтон
|12 тур
|18 октября, вторник
|21:30
|Брайтон
|0:0
|Ноттингем Форест
|35 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|3:0
|Брайтон
|2 тур
|12 августа, пятница
|21:45
|Брайтон
|3:0
|Ноттингем Форест
|41 тур
|11 апреля, понедельник
|21:45
|Ноттингем Форест
|1:2
|Брайтон
|1 тур
|7 августа, пятница
|21:45
|Брайтон
|1:0
|Ноттингем Форест
|29 тур
|7 февраля, суббота
|18:00
|Брайтон
|2:3
|Ноттингем Форест
|9 тур
|27 сентября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|0:0
|Брайтон
|46 тур
|3 мая, суббота
|15:15
|Ноттингем Форест
|1:2
|Брайтон
|11 тур
|5 октября, суббота
|20:30
|Брайтон
|1:3
|Ноттингем Форест
|39 тур
|30 марта, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|2:2
|Брайтон
|22 тур
|15 декабря, суббота
|19:00
|Брайтон
|0:0
|Ноттингем Форест
|39 тур
|24 марта, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|1:1
|Брайтон
|20 тур
|3 декабря, суббота
|19:00
|Брайтон
|1:0
|Ноттингем Форест
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0