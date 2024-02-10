Тоттенхэм - Брайтон

|19 тур
|26 декабря, вторник
|18:00
|Брайтон
|Тоттенхэм
|30 тур
|8 апреля, суббота
|17:00
|Тоттенхэм
|2:1
|Брайтон
|10 тур
|8 октября, суббота
|19:30
|Брайтон
|0:1
|Тоттенхэм
|33 тур
|16 апреля, суббота
|14:30
|Тоттенхэм
|0:1
|Брайтон
|16 тур
|16 марта, среда
|22:30
|Брайтон
|0:2
|Тоттенхэм
|21 тур
|31 января, воскресенье
|22:15
|Брайтон
|1:0
|Тоттенхэм
|7 тур
|1 ноября, воскресенье
|22:15
|Тоттенхэм
|2:1
|Брайтон
|19 тур
|26 декабря, четверг
|15:30
|Тоттенхэм
|2:1
|Брайтон
|8 тур
|5 октября, суббота
|14:30
|Брайтон
|3:0
|Тоттенхэм
|33 тур
|23 апреля, вторник
|21:45
|Тоттенхэм
|1:0
|Брайтон
|6 тур
|22 сентября, суббота
|19:30
|Брайтон
|1:2
|Тоттенхэм
|35 тур
|17 апреля, вторник
|21:45
|Брайтон
|1:1
|Тоттенхэм
|17 тур
|13 декабря, среда
|23:00
|Тоттенхэм
|2:0
|Брайтон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0