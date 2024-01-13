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Борнмут - Ливерпуль

13.01.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 21 тур Борнмут - Ливерпуль
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
2 тур
19 августа, суббота 17:00 Ливерпуль Борнмут
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
27 тур
11 марта, суббота 15:30 Борнмут 1:0 Ливерпуль
4 тур
27 августа, суббота 17:00 Ливерпуль 9:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
7 марта, суббота 15:30 Ливерпуль 2:1 Борнмут
16 тур
7 декабря, суббота 18:00 Борнмут 0:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
9 февраля, суббота 18:00 Ливерпуль 3:0 Борнмут
16 тур
8 декабря, суббота 15:30 Борнмут 0:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
34 тур
14 апреля, суббота 19:30 Ливерпуль 3:0 Борнмут
18 тур
17 декабря, воскресенье 19:30 Борнмут 0:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
31 тур
5 апреля, среда 22:00 Ливерпуль 2:2 Борнмут
14 тур
4 декабря, воскресенье 16:30 Борнмут 4:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
34 тур
17 апреля, воскресенье 15:30 Борнмут 1:2 Ливерпуль
2 тур
17 августа, понедельник 22:00 Ливерпуль 1:0 Борнмут
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/8 финала
28 октября, среда 22:45 Ливерпуль 1:0 Борнмут
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
1/4 финала
17 декабря, среда 22:45 Борнмут 1:3 Ливерпуль
Англия. Кубок (2013/2014)
4 раунд
25 января, суббота 16:45 Борнмут 0:2 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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