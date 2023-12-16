Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

|26 тур
|5 марта, воскресенье
|19:30
|Ливерпуль
|7:0
|Манчестер Юнайтед
|3 тур
|22 августа, понедельник
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Ливерпуль
|26 тур
|5 марта, воскресенье
|19:30
|Ливерпуль
|7:0
|Манчестер Юнайтед
|3 тур
|22 августа, понедельник
|22:00
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Ливерпуль
|
|12 июля, вторник
|16:00
|Манчестер Юнайтед
|4:0
|Ливерпуль
|30 тур
|19 апреля, вторник
|22:00
|Ливерпуль
|4:0
|Манчестер Юнайтед
|9 тур
|24 октября, воскресенье
|18:30
|Манчестер Юнайтед
|0:5
|Ливерпуль
|34 тур
|13 мая, четверг
|22:15
|Манчестер Юнайтед
|2:4
|Ливерпуль
|19 тур
|17 января, воскресенье
|19:30
|Ливерпуль
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|1/16 финала
|24 января, воскресенье
|20:00
|Манчестер Юнайтед
|3:2
|Ливерпуль
|23 тур
|19 января, воскресенье
|19:30
|Ливерпуль
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|9 тур
|20 октября, воскресенье
|18:30
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Ливерпуль
|27 тур
|24 февраля, воскресенье
|17:05
|Манчестер Юнайтед
|0:0
|Ливерпуль
|17 тур
|16 декабря, воскресенье
|19:00
|Ливерпуль
|3:1
|Манчестер Юнайтед
|
|29 июля, воскресенье
|00:01
|Манчестер Юнайтед
|1:4
|Ливерпуль
|30 тур
|10 марта, суббота
|15:30
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Ливерпуль
|8 тур
|14 октября, суббота
|14:30
|Ливерпуль
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|21 тур
|15 января, воскресенье
|19:00
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Ливерпуль
|8 тур
|17 октября, понедельник
|22:00
|Ливерпуль
|0:0
|Манчестер Юнайтед
|1/8 финала
ответный матч
|17 марта, четверг
|23:05
|Манчестер Юнайтед
|1:1
|Ливерпуль
|1/8 финала
первый матч
|10 марта, четверг
|23:05
|Ливерпуль
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|22 тур
|17 января, воскресенье
|17:05
|Ливерпуль
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|5 тур
|12 сентября, суббота
|19:30
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Ливерпуль
|30 тур
|22 марта, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|1:2
|Манчестер Юнайтед
|16 тур
|14 декабря, воскресенье
|16:30
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Ливерпуль
|
|5 августа, вторник
|04:00
|Ливерпуль
|1:3
|Манчестер Юнайтед
|30 тур
|16 марта, воскресенье
|17:30
|Манчестер Юнайтед
|0:3
|Ливерпуль
|3 тур
|1 сентября, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|1:0
|Манчестер Юнайтед
|3 раунд
|25 сентября, среда
|22:45
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Ливерпуль
|22 тур
|13 января, воскресенье
|17:30
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Ливерпуль
|5 тур
|23 сентября, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|1:2
|Манчестер Юнайтед
|25 тур
|11 февраля, суббота
|16:45
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Ливерпуль
|8 тур
|15 октября, суббота
|15:45
|Ливерпуль
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|1/16 финала
|28 января, суббота
|16:45
|Ливерпуль
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|29 тур
|6 марта, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|3:1
|Манчестер Юнайтед
|5 тур
|19 сентября, воскресенье
|16:30
|Манчестер Юнайтед
|3:2
|Ливерпуль
|1/32 финала
|9 января, воскресенье
|16:30
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Ливерпуль
|31 тур
|21 марта, воскресенье
|16:30
|Манчестер Юнайтед
|2:1
|Ливерпуль
|10 тур
|25 октября, воскресенье
|17:00
|Ливерпуль
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|29 тур
|14 марта, суббота
|15:45
|Манчестер Юнайтед
|1:4
|Ливерпуль
|4 тур
|13 сентября, суббота
|15:45
|Ливерпуль
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|31 тур
|23 марта, воскресенье
|16:30
|Манчестер Юнайтед
|3:0
|Ливерпуль
|17 тур
|16 декабря, воскресенье
|16:30
|Ливерпуль
|0:1
|Манчестер Юнайтед
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0