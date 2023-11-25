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Ноттингем Форест - Брайтон

25.11.2023, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 13 тур Ноттингем Форест - Брайтон
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
33 тур
26 апреля, среда 21:30 Ноттингем Форест 3:1 Брайтон
12 тур
18 октября, вторник 21:30 Брайтон 0:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
35 тур
4 марта, суббота 18:00 Ноттингем Форест 3:0 Брайтон
2 тур
12 августа, пятница 21:45 Брайтон 3:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
41 тур
11 апреля, понедельник 21:45 Ноттингем Форест 1:2 Брайтон
1 тур
7 августа, пятница 21:45 Брайтон 1:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
29 тур
7 февраля, суббота 18:00 Брайтон 2:3 Ноттингем Форест
9 тур
27 сентября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:0 Брайтон
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
46 тур
3 мая, суббота 15:15 Ноттингем Форест 1:2 Брайтон
11 тур
5 октября, суббота 20:30 Брайтон 1:3 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
39 тур
30 марта, суббота 19:00 Ноттингем Форест 2:2 Брайтон
22 тур
15 декабря, суббота 19:00 Брайтон 0:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
39 тур
24 марта, суббота 19:00 Ноттингем Форест 1:1 Брайтон
20 тур
3 декабря, суббота 19:00 Брайтон 1:0 Ноттингем Форест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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