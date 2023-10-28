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Арсенал - Шеффилд Юнайтед

28.10.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 10 тур Арсенал - Шеффилд Юнайтед
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
31 тур
11 апреля, воскресенье 21:00 Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал
4 тур
4 октября, воскресенье 16:00 Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Англия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
28 июня, воскресенье 15:00 Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
18 января, суббота 18:00 Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед
9 тур
21 октября, понедельник 22:00 Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал
Кубок Английской лиги (2008/2009)
3-й раунд,
23 сентября, вторник 00:00 Арсенал 6:0 Шеффилд Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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