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Вест Хэм - Ньюкасл

07.10.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 8 тур Вест Хэм - Ньюкасл
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
7 тур
5 апреля, среда 22:00 Вест Хэм 1:5 Ньюкасл
22 тур
4 февраля, суббота 20:30 Ньюкасл 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
26 тур
19 февраля, суббота 15:30 Вест Хэм 1:1 Ньюкасл
1 тур
15 августа, воскресенье 16:00 Ньюкасл 2:4 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
32 тур
17 апреля, суббота 14:30 Ньюкасл 3:2 Вест Хэм
1 тур
12 сентября, суббота 22:00 Вест Хэм 0:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
33 тур
5 июля, воскресенье 16:15 Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
11 тур
2 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
2 марта, суббота 20:30 Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
14 тур
1 декабря, суббота 18:00 Ньюкасл 0:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
19 тур
23 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
3 тур
26 августа, суббота 17:00 Ньюкасл 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 18:00 Ньюкасл 2:1 Вест Хэм
5 тур
14 сентября, понедельник 22:00 Вест Хэм 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Ньюкасл 2:0 Вест Хэм
13 тур
29 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
18 января, суббота 19:00 Вест Хэм 1:3 Ньюкасл
2 тур
24 августа, суббота 18:00 Ньюкасл 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
36 тур
4 мая, суббота 18:00 Вест Хэм 0:0 Ньюкасл
11 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Ньюкасл 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
22 тур
5 января, среда 22:45 Ньюкасл 5:0 Вест Хэм
9 тур
23 октября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
21 тур
10 января, суббота 18:00 Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
5 тур
20 сентября, суббота 18:00 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
36 тур
26 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 2:2 Ньюкасл
7 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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