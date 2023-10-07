Вест Хэм - Ньюкасл

|7 тур
|5 апреля, среда
|22:00
|Вест Хэм
|1:5
|Ньюкасл
|22 тур
|4 февраля, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|1:1
|Вест Хэм
|7 тур
|5 апреля, среда
|22:00
|Вест Хэм
|1:5
|Ньюкасл
|22 тур
|4 февраля, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|1:1
|Вест Хэм
|26 тур
|19 февраля, суббота
|15:30
|Вест Хэм
|1:1
|Ньюкасл
|1 тур
|15 августа, воскресенье
|16:00
|Ньюкасл
|2:4
|Вест Хэм
|32 тур
|17 апреля, суббота
|14:30
|Ньюкасл
|3:2
|Вест Хэм
|1 тур
|12 сентября, суббота
|22:00
|Вест Хэм
|0:2
|Ньюкасл
|33 тур
|5 июля, воскресенье
|16:15
|Ньюкасл
|2:2
|Вест Хэм
|11 тур
|2 ноября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|2:3
|Ньюкасл
|29 тур
|2 марта, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|2:0
|Ньюкасл
|14 тур
|1 декабря, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|0:3
|Вест Хэм
|19 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|2:3
|Ньюкасл
|3 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|3:0
|Вест Хэм
|22 тур
|16 января, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|2:1
|Вест Хэм
|5 тур
|14 сентября, понедельник
|22:00
|Вест Хэм
|2:0
|Ньюкасл
|38 тур
|24 мая, воскресенье
|17:00
|Ньюкасл
|2:0
|Вест Хэм
|13 тур
|29 ноября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|1:0
|Ньюкасл
|22 тур
|18 января, суббота
|19:00
|Вест Хэм
|1:3
|Ньюкасл
|2 тур
|24 августа, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|0:0
|Вест Хэм
|36 тур
|4 мая, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|0:0
|Ньюкасл
|11 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Ньюкасл
|0:1
|Вест Хэм
|22 тур
|5 января, среда
|22:45
|Ньюкасл
|5:0
|Вест Хэм
|9 тур
|23 октября, суббота
|20:30
|Вест Хэм
|1:2
|Ньюкасл
|21 тур
|10 января, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|2:2
|Вест Хэм
|5 тур
|20 сентября, суббота
|18:00
|Вест Хэм
|3:1
|Ньюкасл
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0