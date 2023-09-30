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Борнмут - Арсенал

30.09.2023, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 7 тур Борнмут - Арсенал
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
26 тур
4 марта, суббота 18:00 Арсенал 3:2 Борнмут
3 тур
20 августа, суббота 19:30 Борнмут 0:3 Арсенал
Англия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
27 января, понедельник 23:00 Борнмут 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
26 декабря, четверг 18:00 Борнмут 1:1 Арсенал
8 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Арсенал 1:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
27 февраля, среда 22:45 Арсенал 5:1 Борнмут
13 тур
25 ноября, воскресенье 16:30 Борнмут 1:2 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
23 тур
14 января, воскресенье 16:30 Борнмут 2:1 Арсенал
4 тур
9 сентября, суббота 17:00 Арсенал 3:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
3 января, вторник 22:45 Борнмут 3:3 Арсенал
13 тур
27 ноября, воскресенье 17:15 Арсенал 3:1 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 16:30 Борнмут 0:2 Арсенал
19 тур
28 декабря, понедельник 20:30 Арсенал 2:0 Борнмут
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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