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ПСЖ - Тулуза

05.08.2023, Суббота, 00:00 мск Бангкок, стадион Раджамангала Суперкубок Франции, Финал ПСЖ - Тулуза
Франция. Лига 1 (2022/2023)
22 тур
4 февраля, суббота 19:00 ПСЖ 2:1 Тулуза
5 тур
31 августа, среда 22:00 Тулуза 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2019/2020)
3 тур
25 августа, воскресенье 22:00 ПСЖ 4:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2018/2019)
30 тур
31 марта, воскресенье 22:00 Тулуза 0:1 ПСЖ
14 тур
24 ноября, суббота 19:00 ПСЖ 1:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2017/2018)
25 тур
10 февраля, суббота 19:00 Тулуза 0:1 ПСЖ
3 тур
20 августа, воскресенье 22:00 ПСЖ 6:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2016/2017)
26 тур
19 февраля, воскресенье 23:00 ПСЖ 0:0 Тулуза
7 тур
23 сентября, пятница 21:45 Тулуза 2:0 ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/2 финала
27 января, среда 23:00 ПСЖ 2:0 Тулуза
Франция. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
19 января, вторник 23:00 ПСЖ 2:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2015/2016)
21 тур
16 января, суббота 19:00 Тулуза 0:1 ПСЖ
13 тур
7 ноября, суббота 19:00 ПСЖ 5:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 19:00 ПСЖ 3:1 Тулуза
8 тур
27 сентября, суббота 19:00 Тулуза 1:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
23 февраля, воскресенье 17:00 Тулуза 2:4 ПСЖ
8 тур
28 сентября, суббота 19:00 ПСЖ 2:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2012/2013)
23 тур
1 февраля, пятница 23:30 Тулуза 0:4 ПСЖ
5 тур
14 сентября, пятница 22:45 ПСЖ 2:0 Тулуза
Франция. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
23 января, среда 23:55 ПСЖ 3:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2011/2012)
20 тур
14 января, суббота 23:59 ПСЖ 3:1 Тулуза
4 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Тулуза 1:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 19:00 ПСЖ 2:1 Тулуза
9 тур
16 октября, суббота 23:00 Тулуза 0:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
25 тур
20 февраля, суббота 23:00 ПСЖ 1:0 Тулуза
9 тур
18 октября, воскресенье 23:00 Тулуза 1:0 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
29 тур
22 марта, воскресенье 23:00 Тулуза 4:1 ПСЖ
11 тур
29 октября, среда 21:00 ПСЖ 0:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
3 мая, суббота 21:00 Тулуза 1:1 ПСЖ
18 тур
15 декабря, суббота 17:00 ПСЖ 1:2 Тулуза
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