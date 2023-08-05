Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матчи
Букмекеры
Тексты
Новости
Статьи
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Кубок PARI Премьер
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
ПСЖ - Тулуза
×
Подтвердить
Отмена
×
Главная
ПСЖ - Тулуза
ПСЖ - Тулуза
05.08.2023, Суббота, 00:00 мск
Бангкок, стадион
Раджамангала
Суперкубок Франции, Финал
ПСЖ
-
Тулуза
Поделиться
0
Твитнуть
0
Протокол
История игр
Комментарии
Франция. Лига 1 (2022/2023)
22 тур
4 февраля, суббота
19:00
ПСЖ
2:1
Тулуза
5 тур
31 августа, среда
22:00
Тулуза
0:3
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2019/2020)
3 тур
25 августа, воскресенье
22:00
ПСЖ
4:0
Тулуза
Франция. Лига 1 (2018/2019)
30 тур
31 марта, воскресенье
22:00
Тулуза
0:1
ПСЖ
14 тур
24 ноября, суббота
19:00
ПСЖ
1:0
Тулуза
Франция. Лига 1 (2017/2018)
25 тур
10 февраля, суббота
19:00
Тулуза
0:1
ПСЖ
3 тур
20 августа, воскресенье
22:00
ПСЖ
6:2
Тулуза
Франция. Лига 1 (2016/2017)
26 тур
19 февраля, воскресенье
23:00
ПСЖ
0:0
Тулуза
7 тур
23 сентября, пятница
21:45
Тулуза
2:0
ПСЖ
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/2 финала
27 января, среда
23:00
ПСЖ
2:0
Тулуза
Франция. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
19 января, вторник
23:00
ПСЖ
2:1
Тулуза
Франция. Лига 1 (2015/2016)
21 тур
16 января, суббота
19:00
Тулуза
0:1
ПСЖ
13 тур
7 ноября, суббота
19:00
ПСЖ
5:0
Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота
19:00
ПСЖ
3:1
Тулуза
8 тур
27 сентября, суббота
19:00
Тулуза
1:1
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2013/2014)
26 тур
23 февраля, воскресенье
17:00
Тулуза
2:4
ПСЖ
8 тур
28 сентября, суббота
19:00
ПСЖ
2:0
Тулуза
Франция. Лига 1 (2012/2013)
23 тур
1 февраля, пятница
23:30
Тулуза
0:4
ПСЖ
5 тур
14 сентября, пятница
22:45
ПСЖ
2:0
Тулуза
Франция. Кубок (2012/2013)
1/16 финала
23 января, среда
23:55
ПСЖ
3:1
Тулуза
Франция. Лига 1 (2011/2012)
20 тур
14 января, суббота
23:59
ПСЖ
3:1
Тулуза
4 тур
28 августа, воскресенье
19:00
Тулуза
1:3
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье
19:00
ПСЖ
2:1
Тулуза
9 тур
16 октября, суббота
23:00
Тулуза
0:2
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2009/2010)
25 тур
20 февраля, суббота
23:00
ПСЖ
1:0
Тулуза
9 тур
18 октября, воскресенье
23:00
Тулуза
1:0
ПСЖ
Франция. Лига 1 (2008/2009)
29 тур
22 марта, воскресенье
23:00
Тулуза
4:1
ПСЖ
11 тур
29 октября, среда
21:00
ПСЖ
0:1
Тулуза
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
3 мая, суббота
21:00
Тулуза
1:1
ПСЖ
18 тур
15 декабря, суббота
17:00
ПСЖ
1:2
Тулуза
×
Вы действительно хотите отправить жалобу?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы действительно хотите удалить комментарий?
Да
Нет
×
Вы можете удалить комментарий только в течении 5 минут!
Отправить
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Вы не можете писать комментарии, пока не активируете свою учетную запись.
Отправить ссылку активации еще раз
Войдите
или
зарегистрируйтесь
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение