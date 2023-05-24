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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Яблонец
Пардубице - Яблонец: обзор матча 24 мая 2023
Пардубице
24.05.2023, среда, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 4 тур
2 : 0
Завершен
Яблонец
8'
V. Sychra
26'
P. Cerny
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Яблонец
90'
+1
Желтая карточка
Д. Штепанек
81'
Замена
В. Патрак
️️️️
М. Чернак
Замена
М. Хелешич
️️️️
B. Pikul
74'
Замена
E. Tischler
️️️️
V. Sychra
74'
Желтая карточка
К. Вацек
61'
Замена
К. Вацек
️️️️
М. Хлаваты
46'
46'
Замена
М. Сурзин
️️️️
Я. Храмоста
46'
Замена
М. Кратохвил
️️️️
Т. Хюбшман
ГОЛ! 2:0!
P. Cerny
26'
ГОЛ! 1:0!
V. Sychra
Пас отдал
B. Pikul
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Ян Крал
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
10
Павел Шулц
АП
95
Михал Чернак
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
27
Милош Кратохвил
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
3-3-4
1
Ницэ
4
Члумецки
27
Влчек
2
Гранац
6
39
Яношек
19
Хлаваты
9
15
28
10
3-3-1-3
1
Гануш
21
Крал
23
Штепанек
21
Полидар
14
3
Хюбшман
7
Поважанец
10
Шулц
19
Храмоста
10
Сейк
95
Чернак
10
20
Хелешич
20
Хелешич
10
19
Хлаваты
7
Вацек
7
Вацек
19
Хлаваты
28
14
14
28
19
Храмоста
23
Сурзин
23
Сурзин
19
Храмоста
3
Хюбшман
27
Кратохвил
27
Кратохвил
3
Хюбшман
95
Чернак
10
Патрак
10
Патрак
95
Чернак
Остались в запасе
Пардубице
Яблонец
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Пардубице - Яблонец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
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