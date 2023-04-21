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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Балашиха - Пересвет
Балашиха - Пересвет: обзор матча 21 апреля 2023
Балашиха
21.04.2023, пятница, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, группа B, 4 тур
2 : 3
Завершен
Пересвет
38'
Э. Гиниятуллин
43'
Э. Гиниятуллин
7'
М. Гаджимагомедов
76'
М. Борисов
78'
Н. Куприянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балашиха - Пересвет
Вторая желтая
Ф. Мирошин
85'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Фатихов
82'
78'
ГОЛ! 2:3!
Н. Куприянов
77'
Замена
Р. Джафаров
️️️️
М. Борисов
76'
ГОЛ! 2:2!
М. Борисов
Желтая карточка
Ф. Мирошин
73'
Желтая карточка
Д. Кошелев
70'
64'
Желтая карточка
М. Борисов
64'
Замена
А. Ширвани
️️️️
Г. Кан
64'
Замена
М. Гомцян
️️️️
М. Яковлев
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
С. Орлов
61'
Замена
Ф. Мирошин
️️️️
А. Ибрагимов
61'
Замена
М. Пашкин
️️️️
Я. Солодянкин
61'
46'
Замена
О. Егорушкин
️️️️
К. Мацак
46'
Замена
В. Мельниченко
️️️️
М. Гребенев
Замена
Ш. Зарипов
️️️️
М. Лучинкин
46'
ГОЛ! 2:1!
Э. Гиниятуллин
43'
ГОЛ! 1:1!
Э. Гиниятуллин
38'
37'
Желтая карточка
М. Яковлев
16'
Желтая карточка
Г. Кан
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Гаджимагомедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балашиха
1
Виктор Козырев
ВР
4
Даниил Кошелев
ЦЗ
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
22
Абубакар Ибрагимов
ПЗ
20
Яков Солодянкин
ПЗ
8
Егор Ильяшенко
ОП
77
Эмиль Гиниятуллин
ЦП
19
Виктор Коробов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
5
Сергей Орлов
ЦФ
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
Пересвет
46
Денис Попов
ВР
32
Даниил Кириченко
ЦЗ
22
Рауф Новрузов
ЦЗ
3
Михаил Борисов
ЦЗ
5
Мурад Гаджимагомедов
ПЗ
7
Гаврил Кан
ЛВ
19
Муса Ибрагимов
ЛВ
14
Максим Гребенев
ОП
74
Никита Куприянов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
24
Кирилл Мацак
ПВ
Главный тренер
Артур Авакянц
Балашиха
67
Артем Водяный
ВР
36
Федор Мирошин
ЦЗ
11
Шамиль Зарипов
ЦЗ
13
Антон Клочков
ЦЗ
7
Андрей Комов
ПЗ
20
Владислав Борзенков
ОП
17
Михаил Пашкин
ОП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
28
Александр Васильев
ЦФ
Пересвет
96
Александр Коломиец
ВР
26
Валерий Ванюшин
ЛЗ
74
Олег Егорушкин
ЦЗ
2
Владислав Мельниченко
ЦЗ
5
Александр Ерохин
ЦЗ
33
Сергей Максименюк
ЦЗ
23
Роман Джафаров
ОП
20
Макар Гомцян
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
11
Вячеслав Галушин
ПВ
88
Александр Ширвани
ПВ
4-1-3-2
1
Козырев
22
Ибрагимов
4
Кошелев
90
Лучинкин
20
Солодянкин
8
Ильяшенко
77
Гиниятуллин
19
Коробов
7
Никитинский
15
Фатихов
5
Орлов
4-1-2-3
46
Попов
5
Гаджимагомедов
22
Новрузов
3
Борисов
32
Кириченко
14
Гребенев
74
Куприянов
9
Яковлев
24
Мацак
7
Кан
19
Ибрагимов
22
Ибрагимов
36
Мирошин
36
Мирошин
22
Ибрагимов
90
Лучинкин
11
Зарипов
11
Зарипов
90
Лучинкин
20
Солодянкин
17
Пашкин
17
Пашкин
20
Солодянкин
5
Орлов
17
Бескоровайный
17
Бескоровайный
5
Орлов
15
Фатихов
28
Васильев
28
Васильев
15
Фатихов
24
Мацак
74
Егорушкин
74
Егорушкин
24
Мацак
14
Гребенев
2
Мельниченко
2
Мельниченко
14
Гребенев
3
Борисов
23
Джафаров
23
Джафаров
3
Борисов
9
Яковлев
20
Гомцян
20
Гомцян
9
Яковлев
7
Кан
88
Ширвани
88
Ширвани
7
Кан
Остались в запасе
Балашиха
Пересвет
67
Артем Водяный
ВР
13
Антон Клочков
ЦЗ
7
Андрей Комов
ПЗ
20
Владислав Борзенков
ОП
96
Александр Коломиец
ВР
26
Валерий Ванюшин
ЛЗ
5
Александр Ерохин
ЦЗ
33
Сергей Максименюк
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
АП
11
Вячеслав Галушин
ПВ
Главный тренер
Артур Авакянц
Остались в запасе
67
Артем Водяный
ВР
13
Антон Клочков
ЦЗ
7
Андрей Комов
ПЗ
20
Владислав Борзенков
ОП
Остались в запасе
96
Александр Коломиец
ВР
26
Валерий Ванюшин
ЛЗ
5
Александр Ерохин
ЦЗ
33
Сергей Максименюк
ЦЗ
22
Игорь Шестаков
АП
11
Вячеслав Галушин
ПВ
Главный тренер
Артур Авакянц
Статистика матча Балашиха - Пересвет
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 12 тур
Балашиха
1 : 8
10.06.2023
Арсенал-2
Россия. Вторая лига. Группа 3, 11 тур
Строгино
4 : 1
04.06.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 10 тур
Сахалин
3 : 1
28.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 9 тур
Пересвет
2 : 1
21.05.2023
Балашиха
Россия. Вторая лига. Группа 3, 8 тур
Балашиха
0 : 5
15.05.2023
Квант
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Пересвет
0 : 1
11.11.2023
Красное Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Сатурн
2 : 0
05.11.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Пересвет
1 : 2
28.10.2023
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Калуга
5 : 0
22.10.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Пересвет
1 : 3
16.10.2023
Химки-М
Информация о матче
Главный судья:
Олег Снегирев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Александр Головченко (Ростов-на-Дону)
Сергей Васильев (Иркутск)
Резервный судья:
Анатолий Агеев (Московская обл.)
Инспектор:
Евгений Волнин (Сочи)
Стадион:
Знамя Труда
Новости команд
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Балашиха
Пересвет
«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
2022.11.13 13:06
2
«Рональдо в «Пересвете»!» Клуб Второй лиги объявил о подписании нового игрока
2022.07.22 23:27
1
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» забил девять голов «Пересвету»
2022.03.27 18:17
«Сахалин» и «Пересвет» из Второй лиги сыграли на заснеженном поле
2022.11.13 13:06
2
«Рональдо в «Пересвете»!» Клуб Второй лиги объявил о подписании нового игрока
2022.07.22 23:27
1
Товарищеский матч. Тульский «Арсенал» забил девять голов «Пересвету»
2022.03.27 18:17
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