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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс - Гибралтар
Уэльс - Гибралтар: обзор матча 11 октября 2023
Уэльс
11.10.2023, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Гибралтар
23'
Б. Дэвис
26'
К. Мур
35'
Н. Бродхед
45+1'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Гибралтар
71'
Замена
А. Эль-Хмиди
️️️️
Т. Де Барр
71'
Замена
Д. Кумбес
️️️️
Л. Уолкер
64'
Замена
Э. Де Харо
️️️️
И. Джолли
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Н. Уильямс
64'
59'
Замена
Д. Чиполина
️️️️
Н. Позо
Замена
У. Хеннесси
️️️️
Д. Уорд
46'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
К. Мур
46'
Замена
Т. Локьер
️️️️
Б. Дэвис
46'
Замена
Д. Шихан
️️️️
Д. Джеймс
46'
46'
Замена
А. Муэли
️️️️
Д. Оливейро
ГОЛ! 4:0!
К. Мур
Пас отдал
Д. Джеймс
45'
+1
Желтая карточка
R. Poole
41'
ГОЛ! 3:0!
Н. Бродхед
Пас отдал
Д. Джеймс
35'
ГОЛ! 2:0!
К. Мур
Пас отдал
Ч. Сэвидж
26'
24'
Желтая карточка
Т. Де Барр
ГОЛ! 1:0!
Б. Дэвис
Пас отдал
Н. Бродхед
23'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
У. Бернс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Джо Лоу
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
7
Чарли Сэвидж
ОП
17
Джордан Джеймс
ЦП
0
Regan Poole
ЦФ
10
Лайам Каллен
ЦФ
8
Уэс Бернс
ЦФ
13
Киффер Мур
ЦФ
23
Натан Бродхед
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
4
Николас Позо
ЦП
8
Киан Ронан
ЦП
12
Лу Эннсли
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
21
Том Кинг
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
0
Люк Харрис
ЦП
22
Джош Шихан
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
18
Эван Де Харо
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
3-1-1-5
12
Уорд
4
Дэвис
6
Лоу
3
Уильямс
7
Сэвидж
17
Джеймс
10
Каллен
23
Бродхед
13
Мур
8
Бернс
0
3-2-4-1
23
Коулинг
6
Чиполина
17
Оливейро
4
Сержант
2
Джолли
20
Бритто
8
Ронан
12
Эннсли
10
Уолкер
4
Позо
10
Де Барр
12
Уорд
1
Хеннесси
1
Хеннесси
12
Уорд
4
Дэвис
17
Локьер
17
Локьер
4
Дэвис
17
Джеймс
22
Шихан
22
Шихан
17
Джеймс
3
Уильямс
8
Уилсон
8
Уилсон
3
Уильямс
8
Бернс
20
Джеймс
20
Джеймс
8
Бернс
13
Мур
0
Брэдшоу
0
Брэдшоу
13
Мур
17
Оливейро
21
Муэли
21
Муэли
17
Оливейро
4
Позо
3
Чиполина
3
Чиполина
4
Позо
10
Де Барр
12
Эль-Хмиди
12
Эль-Хмиди
10
Де Барр
2
Джолли
18
Де Харо
18
Де Харо
2
Джолли
10
Уолкер
16
Кумбес
16
Кумбес
10
Уолкер
Остались в запасе
Уэльс
Гибралтар
21
Том Кинг
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
0
Люк Харрис
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
15
Итан Сантос
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
21
Том Кинг
ВР
17
Оуэн Бек
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
0
Люк Харрис
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
15
Итан Сантос
ЦЗ
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Уэльс - Гибралтар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
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