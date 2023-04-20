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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Мексика
США - Мексика: обзор матча 20 апреля 2023
США
20.04.2023, четверг, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Мексика
81'
Х. Феррейра
55'
У. Антуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол США - Мексика
Замена
К. Уайли
️️️️
С. Дест
90'
+3
Замена
П. Помыкал
️️️️
Д. Моррис
90'
+2
Желтая карточка
У. Циммерман
89'
ГОЛ! 1:1!
Х. Феррейра
Пас отдал
Д. Моррис
81'
70'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Вега
Замена
М. Миазга
️️️️
А. Лонг
70'
Желтая карточка
A. Soñora
69'
Замена
Э. Моррис
️️️️
Б. Васкес
64'
Замена
A. Soñora
️️️️
C. Cowell
64'
55'
ГОЛ! 0:1!
У. Антуна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
25
Шон Джонсон
ВР
22
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
3
Уокер Циммерман
ЦЗ
15
Аарон Лонг
ЦЗ
15
Джеймс Сэндс
ЦЗ
23
Келлин Акоста
ЦЗ
2
Серджино Дест
ПЗ
16
Джордан Моррис
ЛВ
7
Cade Cowell
ЦП
9
Хесус Феррейра
ЦФ
20
Брэндон Васкес
ЦФ
Мексика
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Луис Чавес
ОП
15
Уриэль Антуна
ПВ
10
Алексис Вега
ЦФ
18
Эрик Санчес
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
США
24
Roman Celentano
ВР
5
Калеб Уайли
ЛЗ
0
Мэтт Миазга
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
0
Jackson Yueill
ЦП
0
Alan Soñora
ЦП
23
Эйдан Моррис
ЦП
0
Пакстон Помыкал
АП
0
Юлиан Грессель
ПВ
0
Дрейк Каллендер
ЦФ
Мексика
1
Луис Малагон
ВР
2
Кевин Альварес
ПЗ
20
Fernando Beltran
ЦП
8
Карлос Родригес
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
3-2-1-1-2
25
Джонсон
15
Лонг
15
Сэндс
23
Акоста
3
Циммерман
2
Дест
7
16
Моррис
20
Васкес
9
Феррейра
2-1-1-3
2
Араужо
23
Гальярдо
24
Чавес
15
Антуна
22
Араухо
18
Санчес
10
Вега
2
Дест
5
Уайли
5
Уайли
2
Дест
15
Лонг
0
Миазга
0
Миазга
15
Лонг
7
0
0
7
20
Васкес
23
Моррис
23
Моррис
20
Васкес
16
Моррис
0
Помыкал
0
Помыкал
16
Моррис
10
Вега
8
Родригес
8
Родригес
10
Вега
Остались в запасе
США
Мексика
0
Юлиан Грессель
ПВ
24
Roman Celentano
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
0
Jackson Yueill
ЦП
0
Дрейк Каллендер
ЦФ
1
Луис Малагон
ВР
2
Кевин Альварес
ПЗ
20
Fernando Beltran
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
0
Юлиан Грессель
ПВ
24
Roman Celentano
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
0
Jackson Yueill
ЦП
0
Дрейк Каллендер
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Малагон
ВР
2
Кевин Альварес
ПЗ
20
Fernando Beltran
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча США - Мексика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
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