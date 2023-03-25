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Германия - Перу

25.03.2023, Суббота, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Германия - Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2018

9 сентября, воскресенье 21:45 Германия 2:1 Перу
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