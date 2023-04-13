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Фейеноорд - Рома

13.04.2023, Четверг, 19:45 мск Роттердам, стадион Де Кейп Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 1/4 финала , первый матч Фейеноорд - Рома
Лига конференций (2021/2022)
Финал
25 мая, среда 22:00 Рома 1:0 Фейеноорд
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/16 финала
ответный матч		 26 февраля, четверг 23:05 Фейеноорд 1:2 Рома
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/16 финала
первый матч		 19 февраля, четверг 21:00 Рома 1:1 Фейеноорд
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