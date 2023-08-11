Введите ваш ник на сайте

Динамо-Брест - Ислочь

11.08.2023, Пятница, 00:00 мск Белоруссия. Высшая лига, 17 тур Динамо-Брест - Ислочь
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Белоруссия. Высшая лига 2023
2 тур
31 марта, пятница 00:00 Ислочь Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2022
17 тур
13 августа, суббота 15:00 Ислочь 1:2 Динамо-Брест
2 тур
2 апреля, суббота 19:15 Динамо-Брест 2:2 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2021
27 тур
23 октября, суббота 19:00 Динамо-Брест 1:0 Ислочь
12 тур
13 июня, воскресенье 17:00 Ислочь 1:1 Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига 2020
19 тур
25 июля, суббота 16:30 Ислочь 2:0 Динамо-Брест
4 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Динамо-Брест 3:1 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2019
28 тур
10 ноября, воскресенье 15:30 Ислочь 1:1 Динамо-Брест
13 тур
29 июня, суббота 20:45 Динамо-Брест 5:1 Ислочь
Белоруссия. Высшая лига 2018
27 тур
3 ноября, суббота 17:00 Динамо-Брест 3:1 Ислочь
12 тур
18 июня, понедельник 20:45 Ислочь 0:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2017
21 тур
10 сентября, воскресенье 20:00 Динамо-Брест 4:1 Ислочь
6 тур
5 мая, пятница 18:00 Ислочь 3:1 Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига 2016
20 тур
26 августа, пятница 20:00 Динамо-Брест 1:1 Ислочь
5 тур
30 апреля, суббота 15:00 Ислочь 2:4 Динамо-Брест
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Слуцк 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Энергетик-БГУ 0 0 0 0 0:0 0 0
3. БАТЭ 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Динамо Мн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Неман 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гомель 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Сморгонь 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Славия-Мозырь 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Ислочь 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шахтер Сл 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Динамо-Брест 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Торпедо-БелАЗ 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Нафтан 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Минск 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Белшина 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 