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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Викинг
Бранн - Викинг: обзор матча 30 июля 2023
Бранн
30.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
0 : 2
Завершен
Викинг
29'
С. Бьорсхол
90+8'
Н. Сандберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Викинг
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Сандберг
88'
Замена
В. Веватне
️️️️
З. Трипич
88'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Х. Танген
87'
Желтая карточка
Н. Д'Агостино
Замена
R. Holten
️️️️
Р. Кристиансен
85'
76'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
Л. Салвесен
76'
Замена
Х. Хауген
️️️️
С. Бьорсхол
70'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
С. Свендсен
Замена
S. Crone
️️️️
Т. Педерсен
68'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Н. Кастро
68'
53'
Желтая карточка
Д. Брекало
Замена
О. Бломберг
️️️️
Ф. Берстинг
46'
Замена
У. Матисен
️️️️
Н. Йенсен Вассберг
46'
Желтая карточка
Д. Сери
38'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Бьорсхол
Пас отдал
П. Язбек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
27
Харальд Танген
АП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
13
Rasmus Holten
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
41
Jone Berg
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ник Д'Агостино
ПВ
2-1-2-1-4
1
Дюнгеланд
5
Сери
23
Педерсен
6
Нильсен
25
Йенсен Вассберг
7
Майре
10
Берстинг
24
Кристиансен
3
Кнудсен
9
Кастро
11
Финне
4-3-1-2
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
4
Брекало
44
Диоп
20
Паттинама
10
Трипич
7
Сольбаккен
8
Язбек
27
Танген
15
Салвесен
7
Свендсен
23
Педерсен
12
12
23
Педерсен
24
Кристиансен
13
13
24
Кристиансен
9
Кастро
19
Хеггебе
19
Хеггебе
9
Кастро
10
Берстинг
11
Бломберг
11
Бломберг
10
Берстинг
25
Йенсен Вассберг
14
Матисен
14
Матисен
25
Йенсен Вассберг
10
Трипич
3
Веватне
3
Веватне
10
Трипич
18
Бьорсхол
2
Хауген
2
Хауген
18
Бьорсхол
27
Танген
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
27
Танген
7
Свендсен
23
Сандберг
23
Сандберг
7
Свендсен
15
Салвесен
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
15
Салвесен
Остались в запасе
Бранн
Викинг
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Бранн - Викинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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