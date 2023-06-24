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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Бранн
Викинг - Бранн: обзор матча 24 июня 2023
Викинг
24.06.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
3 : 1
Завершен
Бранн
41'
З. Трипич (П)
69'
Л. Салвесен
75'
З. Трипич
32'
Б. Финне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Бранн
Замена
Н. Сандберг
️️️️
С. Свендсен
86'
85'
Замена
I. Hjorteseth
️️️️
Ф. Майре
Замена
К. Лекберг
️️️️
Х. Танген
80'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
Л. Салвесен
76'
Замена
В. Веватне
️️️️
Х. Хауген
76'
ГОЛ! 3:1!
З. Трипич
Пас отдал
Х. Танген
75'
74'
Замена
У. Матисен
️️️️
С. Хельтне Нильсен
ГОЛ! 2:1!
Л. Салвесен
Пас отдал
П. Язбек
69'
65'
Желтая карточка
С. Хельтне Нильсен
60'
Желтая карточка
Ф. Кнудсен
Желтая карточка
П. Язбек
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
З. Трипич
41'
32'
ГОЛ! 0:1!
Б. Финне
Пас отдал
Ф. Берстинг
19'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Н. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
20
Матиас Расмуссен
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
9
Никлас Кастро
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
41
Jone Berg
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
43
Jesper Fiksdal
ЦФ
Бранн
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
4-3-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
4
Брекало
44
Диоп
2
Хауген
10
Трипич
11
де Ланлай
8
Язбек
27
Танген
7
Свендсен
15
Салвесен
3-1-2-4
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
12
5
Сери
6
Нильсен
20
Расмуссен
7
Майре
11
Финне
11
Бломберг
3
Кнудсен
9
Кастро
2
Хауген
3
Веватне
3
Веватне
2
Хауген
27
Танген
16
Лекберг
16
Лекберг
27
Танген
15
Салвесен
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
15
Салвесен
7
Свендсен
23
Сандберг
23
Сандберг
7
Свендсен
9
Кастро
10
Берстинг
10
Берстинг
9
Кастро
6
Нильсен
14
Матисен
14
Матисен
6
Нильсен
7
Майре
31
31
7
Майре
Остались в запасе
Викинг
Бранн
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
35
Edvin Austbø
ЦФ
43
Jesper Fiksdal
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
35
Edvin Austbø
ЦФ
43
Jesper Fiksdal
ЦФ
Остались в запасе
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
15
Джонас Торсвик
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Викинг - Бранн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
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