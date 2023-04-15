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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Лиллестрем
Викинг - Лиллестрем: обзор матча 15 апреля 2023
Викинг
15.04.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
2 : 0
Завершен
Лиллестрем
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Статистика матча Викинг - Лиллестрем
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0
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1
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Матчи команд
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Норвегия. Элитсериен, 28 тур
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- : -
29.11.2026
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25.11.2026
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3 : 2
21.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
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4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Лиллестрем
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Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
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0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
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Лиллестрем
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08.11.2026
Олесунн
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Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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