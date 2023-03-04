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Ордабасы - Каспий

04.03.2023, Суббота, 11:00 мск Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Ордабасы - Каспий
Казахстан. Премьер-лига 2022
16 тур
4 июля, понедельник 17:00 Ордабасы 4:1 Каспий
4 тур
3 апреля, воскресенье 12:00 Каспий 2:1 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2021
22 тур
27 сентября, понедельник 16:00 Ордабасы 1:1 Каспий
10 тур
8 мая, суббота 15:00 Каспий 0:0 Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2020
15 тур
26 октября, понедельник 15:00 Каспий 1:2 Ордабасы
5 тур
21 августа, пятница 14:00 Ордабасы 1:0 Каспий
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Актобе 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. Ордабасы 3 3 0 0 9:2 +7 9
3. Тобол 3 3 0 0 6:2 +4 9
4. Кайрат 3 2 1 0 8:4 +4 7
5. Кызыл-Жар 2 2 0 0 2:0 +2 6
6. Астана 3 2 0 1 5:5 0 6
7. Атырау 2 1 1 0 4:3 +1 4
8. Окжетпес 2 1 0 1 2:5 -3 3
9. Кайсар 3 0 1 2 3:5 -2 1
10. Аксу 3 0 1 2 4:8 -4 1
11. Мактаарал 2 0 0 2 0:2 -2 0
12. Шахтер Кр 3 0 0 3 3:8 -5 0
13. Каспий 3 0 0 3 2:7 -5 0
14. Жетысу 3 0 0 3 0:5 -5 0
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