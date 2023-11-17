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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Дания - Словения
Дания - Словения: обзор матча 17 ноября 2023
Дания
17.11.2023, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 9 тур
2 : 1
Завершен
Словения
26'
Й. Меле
54'
Т. Делэни
30'
Э. Янжа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дания - Словения
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
Ю. Поульсен
90'
+1
86'
Замена
М. Зайц
️️️️
Я. Млакар
Замена
К. Дольберг
️️️️
Й. Винд
86'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
В. Кристиансен
86'
Замена
М. Юльманн
️️️️
Т. Делэни
75'
73'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Б. Вербич
73'
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Б. Шешко
62'
Замена
В. Дркушич
️️️️
Э. Янжа
62'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Т. Элшник
ГОЛ! 2:1!
Т. Делэни
Пас отдал
Я. Вестергор
54'
Замена
М. Йенсен
️️️️
К. Нергор
46'
Желтая карточка
К. Нергор
33'
32'
Желтая карточка
Т. Элшник
30'
ГОЛ! 1:1!
Э. Янжа
ГОЛ! 1:0!
Й. Меле
Пас отдал
В. Кристиансен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
(К)
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Словения
1
Ян Облак
(К)
ВР
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Мортен Юльманн
ОП
7
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
20
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
24
Миха Зайц
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
19
Лука Захович
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
3-3-2-2
1
Шмейхель
2
Андерсен
13
Кристенсен
3
Вестергор
5
Кристиансен
8
Делэни
5
Меле
23
Хейбьерг
15
Нергор
20
Поульсен
19
Винд
4-1-1-4
1
Облак
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
4
Блажич
22
Гнезда Черин
7
Вербич
11
Шешко
18
Випотник
17
Млакар
10
Элшник
5
Кристиансен
13
Кристенсен
13
Кристенсен
5
Кристиансен
8
Делэни
21
Юльманн
21
Юльманн
8
Делэни
15
Нергор
7
Йенсен
7
Йенсен
15
Нергор
20
Поульсен
17
Линдстрем
17
Линдстрем
20
Поульсен
19
Винд
12
Дольберг
12
Дольберг
19
Винд
13
Янжа
21
Дркушич
21
Дркушич
13
Янжа
11
Шешко
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
11
Шешко
7
Вербич
8
Ловрич
8
Ловрич
7
Вербич
10
Элшник
14
Куртич
14
Куртич
10
Элшник
17
Млакар
24
Зайц
24
Зайц
17
Млакар
Остались в запасе
Дания
Словения
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Мэтт О'Райли
ЦП
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
20
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
24
Нино Цугель
ПВ
19
Лука Захович
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Мэтт О'Райли
ЦП
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
20
Андерс Дрейер
ПВ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Мартин Турк
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
24
Нино Цугель
ПВ
19
Лука Захович
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Дания - Словения
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Паркен
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