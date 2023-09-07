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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Казахстан - Финляндия
Казахстан - Финляндия: обзор матча 07 сентября 2023
Казахстан
07.09.2023, четверг, 17:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 5 тур
0 : 1
Завершен
Финляндия
78'
О. Антман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Казахстан - Финляндия
Желтая карточка
И. Чесноков
88'
85'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
О. Антман
Замена
Т. Досмагамбетов
️️️️
Я. Вороговский
82'
Замена
И. Чесноков
️️️️
Б. Зайнутдинов
82'
78'
ГОЛ! 0:1!
О. Антман
Пас отдал
Б. Каллман
68'
Замена
Б. Каллман
️️️️
Т. Пукки
68'
Замена
Г. Камара
️️️️
Р. Шуллер
Замена
Р. Оразов
️️️️
А. Дарабаев
67'
Замена
Е. Тапалов
️️️️
Л. Скворцов
67'
Желтая карточка
М. Самородов
61'
Замена
М. Самородов
️️️️
А. Аимбетов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
3
Нуралы Алип
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Лев Скворцов
ПЗ
5
Исламбек Куат
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Аслан Дарабаев
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
3
Ричард Йенсен
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Казахстан
12
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
22
Еркин Тапалов
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
0
Владислав Прокопенко
ЦФ
10
Максим Самородов
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
0
Диогу Томаш
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
6
Глен Камара
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
14
Ниило Мяенпя
ЦП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Шацкий
4
Быстров
22
Марочкин
3
Алип
13
Скворцов
5
Куат
8
Тагыберген
7
Дарабаев
11
Вороговский
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
3-3-4
1
Градецки
17
Алхо
4
Иванов
3
Хосконен
3
Йенсен
14
Кайринен
11
Шуллер
7
Антман
20
Похьянпало
10
Пукки
22
Нисканен
11
Вороговский
19
Досмагамбетов
19
Досмагамбетов
11
Вороговский
13
Скворцов
22
Тапалов
22
Тапалов
13
Скворцов
7
Дарабаев
20
Оразов
20
Оразов
7
Дарабаев
19
Зайнутдинов
17
Чесноков
17
Чесноков
19
Зайнутдинов
17
Аимбетов
10
Самородов
10
Самородов
17
Аимбетов
11
Шуллер
6
Камара
6
Камара
11
Шуллер
7
Антман
7
Тэйлор
7
Тэйлор
7
Антман
10
Пукки
19
Каллман
19
Каллман
10
Пукки
Остались в запасе
Казахстан
Финляндия
12
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
0
Владислав Прокопенко
ЦФ
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
0
Диогу Томаш
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
13
Пюрю Сойри
ЦП
14
Ниило Мяенпя
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
12
Бекхан Шайзада
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
0
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
11
Ноа Паллас
ЛЗ
0
Диогу Томаш
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
5
Миро Тенхо
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
13
Пюрю Сойри
ЦП
14
Ниило Мяенпя
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Казахстан - Финляндия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
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