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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Лихтенштейн - Словакия
Лихтенштейн - Словакия: обзор матча 20 июня 2023
Лихтенштейн
20.06.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 4 тур
0 : 1
Завершен
Словакия
45+1'
Д. Вавро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лихтенштейн - Словакия
90'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Д. Вавро
89'
Замена
П. Грошовски
️️️️
С. Лоботка
78'
Замена
М. Беро
️️️️
М. Гамшик
78'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Р. Полиевка
Замена
Ф. Гасснер
️️️️
Ф. Саглам
77'
62'
Замена
Д. Дуриш
️️️️
Р. Мак
Замена
Л. Грабер
️️️️
С. Вольфингер
62'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Вавро
Пас отдал
Д. Ганцко
Желтая карточка
Н. Бек
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
4
Ларс Трабер
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
9
Ферхат Саглам
ПВ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
10
Роберт Полиевка
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
16
Филипп Гасснер
ЦФ
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
19
Колин Хаас
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Словакия
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
4-4-1-1
1
Бюхель
3
Гопель
4
Трабер
23
Хофер
5
Бек
16
Вольфингер
17
Люхингер
8
Зеле
20
Вольфингер
9
Саглам
11
Саланович
4-3-2-1
1
Дубравка
2
Пекарик
14
Шкриньяр
3
Вавро
16
Ганцко
17
Гамшик
22
Лоботка
19
Куцка
20
Мак
10
Полиевка
10
Суслов
20
Вольфингер
16
Грабер
16
Грабер
20
Вольфингер
9
Саглам
16
Гасснер
16
Гасснер
9
Саглам
3
Вавро
6
Гьембер
6
Гьембер
3
Вавро
17
Гамшик
21
Беро
21
Беро
17
Гамшик
22
Лоботка
13
Грошовски
13
Грошовски
22
Лоботка
20
Мак
20
Дуриш
20
Дуриш
20
Мак
10
Полиевка
15
Стрелец
15
Стрелец
10
Полиевка
Остались в запасе
Лихтенштейн
Словакия
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
19
Колин Хаас
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
11
Любомир Тупта
ЛВ
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
18
Жюльен Хаслер
ЦФ
19
Колин Хаас
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Остались в запасе
11
Любомир Тупта
ЛВ
12
Марек Родак
ВР
5
Любомир Шатка
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Мартин Вальент
ЦЗ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Штефан Таркович
Статистика матча Лихтенштейн - Словакия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
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