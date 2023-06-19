Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Финляндия - Сан-Марино
Финляндия - Сан-Марино: обзор матча 19 июня 2023
Финляндия
19.06.2023, понедельник, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа H, 4 тур
6 : 0
Завершен
Сан-Марино
16'
Г. Камара
39'
Б. Каллман
65'
Д. Хаканс
72'
Д. Хаканс
74'
Д. Хаканс
76'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Финляндия - Сан-Марино
Замена
П. Сойри
️️️️
Н. Алхо
81'
78'
Замена
Э. Голинуччи
️️️️
М. Баттистини
ГОЛ! 6:0!
Т. Пукки
Пас отдал
Н. Алхо
76'
ГОЛ! 5:0!
Д. Хаканс
74'
ГОЛ! 4:0!
Д. Хаканс
72'
66'
Замена
М. Муларони
️️️️
Л. Лунадеи
66'
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Ф. Берарди
ГОЛ! 3:0!
Д. Хаканс
65'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
О. Антман
60'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Р. Шуллер
60'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Й. Похьянпало
60'
ГОЛ! 2:0!
Б. Каллман
Пас отдал
Р. Иванов
39'
ГОЛ! 1:0!
Г. Камара
Пас отдал
Р. Шуллер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
0
Диогу Томаш
ЦЗ
16
Ансси Сухонен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
12
Алессандро Този
ЛЗ
13
Роберто Ди Майо
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
9
Никола Нанни
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
11
Ноа Паллас
ЦЗ
22
Даниэль Хаканс
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
3
Ричард Йенсен
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
14
Лука Чеккароли
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
4-3-3
1
Градецки
17
Алхо
4
Иванов
0
Томаш
18
Уронен
16
Сухонен
11
Шуллер
6
Камара
7
Антман
20
Похьянпало
19
Каллман
4-4-2
23
Бенедеттини
6
Росси
13
Ди Майо
4
Фаббри
12
Този
5
Лунадеи
23
Баттистини
17
Голинуччи
2
Д'Аддарио
10
Берарди
9
Нанни
11
Шуллер
7
Тэйлор
7
Тэйлор
11
Шуллер
17
Алхо
13
Сойри
13
Сойри
17
Алхо
7
Антман
22
Хаканс
22
Хаканс
7
Антман
20
Похьянпало
10
Пукки
10
Пукки
20
Похьянпало
5
Лунадеи
22
Муларони
22
Муларони
5
Лунадеи
23
Баттистини
8
Голинуччи
8
Голинуччи
23
Баттистини
10
Берарди
7
Витаиоли
7
Витаиоли
10
Берарди
Остались в запасе
Финляндия
Сан-Марино
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
11
Ноа Паллас
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
3
Ричард Йенсен
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
3
Артту Хосконен
ЦЗ
11
Ноа Паллас
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
3
Ричард Йенсен
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Альдо Симончини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
14
Лука Чеккароли
ЦП
22
Томмазо Дзафферани
ПП
17
Хосе Хирш
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Статистика матча Финляндия - Сан-Марино
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Новости команд
Все
Финляндия
Сан-Марино
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+