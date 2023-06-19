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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Армения - Латвия
Армения - Латвия: обзор матча 19 июня 2023
Армения
19.06.2023, понедельник, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа D, 4 тур
2 : 1
Завершен
Латвия
35'
Н. Тикнизян
89'
Т. Барсегян (П)
67'
С. Мкртчян (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Армения - Латвия
Замена
О. Арутюнян
️️️️
У. Иву
90'
+5
90'
Желтая карточка
К. Тоберс
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Барсегян
89'
85'
Замена
М. Регза
️️️️
Р. Ульдрикис
81'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
69'
Замена
Э. Стужлис
️️️️
М. Осс
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Мкртчян
65'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
В. Гутковскис
65'
Замена
М. Тонисевс
️️️️
А. Яунземс
64'
Замена
Э. Дашкевичс
️️️️
А. Цыганик
51'
Желтая карточка
А. Яунземс
ГОЛ! 1:0!
Н. Тикнизян
Пас отдал
А. Дашян
35'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Н. Бриаско-Балекян
33'
18'
Желтая карточка
А. Савельевс
Желтая карточка
В. Ароян
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
1
Огнен Чанчаревич
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
5
Степа Мкртчян
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
20
Артак Дашян
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
10
Лукас Зелараян
АП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
17
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Латвия
23
Нилс Пуринс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Армения
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
23
Ваган Бичахчян
ЦП
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
11
Ованес Арутюнян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
5
Давид Давидян
ПВ
Латвия
12
Роберт Озолс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
10
Янис Икаунекс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чанчаревич
21
Тикнизян
4
Арутюнян
3
Ароян
5
Мкртчян
6
Иву
14
Бриаско-Балекян
20
Дашян
10
Зелараян
10
Сперцян
17
Ранос
3-4-3
23
Пуринс
3
Осс
13
Юрковскис
2
Балодис
22
Савельевс
11
Савалниекс
16
Яунземс
6
Тоберс
9
Гутковскис
14
Цыганик
20
Ульдрикис
14
Бриаско-Балекян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
14
Бриаско-Балекян
6
Иву
11
Арутюнян
11
Арутюнян
6
Иву
3
Осс
5
Стужлис
5
Стужлис
3
Осс
16
Яунземс
19
Тонисевс
19
Тонисевс
16
Яунземс
14
Цыганик
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
14
Цыганик
20
Ульдрикис
19
Регза
19
Регза
20
Ульдрикис
9
Гутковскис
19
Кроллис
19
Кроллис
9
Гутковскис
Остались в запасе
Армения
Латвия
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
Главный тренер
Александр Петраков
12
Роберт Озолс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
12
Станислав Бучнев
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
2
Сергей Мурадян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
6
Вбеймар Ангуло
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Жирайр Шагоян
ЛВ
9
Артур Серобян
ЛВ
5
Давид Давидян
ПВ
Остались в запасе
12
Роберт Озолс
ВР
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
Главный тренер
Александр Петраков
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Армения - Латвия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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