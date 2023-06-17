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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Фарерские острова - Чехия
Фарерские острова - Чехия: обзор матча 17 июня 2023
Фарерские острова
17.06.2023, суббота, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 3 тур
0 : 3
Завершен
Чехия
15'
Л. Крейчи
44'
В. Черны
75'
В. Черны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарерские острова - Чехия
90'
Замена
Л. Садилек
️️️️
А. Крал
Замена
С. Радосавлевич
️️️️
С. Ватнхамар
84'
Замена
Х. Агнарссон
️️️️
Д. Соренсен
83'
81'
Замена
Я. Матушек
️️️️
В. Юрецка
81'
Замена
М. Садилек
️️️️
В. Черны
75'
ГОЛ! 0:3!
В. Черны
Пас отдал
М. Хытил
69'
Замена
Л. Провод
️️️️
А. Гложек
69'
Замена
М. Хытил
️️️️
Я. Кухта
Желтая карточка
Д. Соренсен
65'
Замена
️️️️
Й. Бьярталид
58'
Замена
Й. Эдмундссон
️️️️
П. Кнудсен
58'
44'
ГОЛ! 0:2!
В. Черны
Пас отдал
В. Юрецка
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Крейчи
Пас отдал
А. Гложек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
8
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
13
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
7
Йоаннес Бьярталид
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
11
Петур Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
18
Вацлав Черны
ЦФ
20
Вацлав Юрецка
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Фарерские острова
1
Маттиас Ламхауге
ВР
23
Бардур Рейнатред
ВР
4
Магнус Эгилссон
ЛЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
13
Ханнес Агнарссон
ЛВ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
17
Стефан Радосавлевич
АП
14
Йоан Эдмундссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
0
Ян Матушек
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
8
Михал Садилек
ЦП
0
Лукаш Садилек
АП
13
Моймир Хытил
ЦФ
3-2-4-1
12
Гестссон
8
Ватнсдаль
15
Фэре
3
Давидсен
16
Ватнхамар
13
Андреасен
6
Юнсен
10
Ватнхамар
9
Соренсен
7
Бьярталид
11
Кнудсен
3-3-4
23
Павленка
3
Голеш
5
Цоуфал
14
Юрасек
7
Крейчи
22
Соучек
21
Крал
11
Кухта
10
Гложек
20
Юрецка
18
Черны
10
Ватнхамар
17
Радосавлевич
17
Радосавлевич
10
Ватнхамар
11
Кнудсен
14
Эдмундссон
14
Эдмундссон
11
Кнудсен
9
Соренсен
13
Агнарссон
13
Агнарссон
9
Соренсен
20
Юрецка
0
Матушек
0
Матушек
20
Юрецка
18
Черны
8
Садилек
8
Садилек
18
Черны
21
Крал
0
Садилек
0
Садилек
21
Крал
10
Гложек
17
Провод
17
Провод
10
Гложек
11
Кухта
13
Хытил
13
Хытил
11
Кухта
Остались в запасе
Фарерские острова
Чехия
1
Маттиас Ламхауге
ВР
23
Бардур Рейнатред
ВР
4
Магнус Эгилссон
ЛЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
23
Томаш Коубек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
1
Маттиас Ламхауге
ВР
23
Бардур Рейнатред
ВР
4
Магнус Эгилссон
ЛЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
13
Хёрдур Аскхам
ЦП
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
24
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Фарерские острова - Чехия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
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