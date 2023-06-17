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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Люксембург - Лихтенштейн
Люксембург - Лихтенштейн: обзор матча 17 июня 2023
Люксембург
17.06.2023, суббота, 16:00
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 3 тур
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
59'
Д. Синани
89'
Ж. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люксембург - Лихтенштейн
Замена
Т. Рупиль
️️️️
И. Санчес
90'
+2
Замена
️️️️
М. Мартинс
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Ж. Родригес
89'
Желтая карточка
М. Шано
79'
77'
Желтая карточка
А. Малин
75'
Замена
Й. Хофер
️️️️
С. Люхингер
ГОЛ! 1:0!
Д. Синани
Пас отдал
Ж. Родригес
59'
55'
Замена
А. Нетцер
️️️️
Л. Мейер
55'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
Ф. Саглам
Замена
Ф. Бонерт
️️️️
Л. Янс
46'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
В. Тиль
46'
28'
Желтая карточка
С. Люхингер
24'
Замена
С. Вольфингер
️️️️
Н. Хаслер
Желтая карточка
Л. Янс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Максим Шано
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
9
Алессио Курчи
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
17
Симон Люхингер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
9
Ферхат Саглам
ЦФ
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
0
Дейвид Синани
АП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
2
Сеид Корац
ЦФ
16
Давид Джонатанс
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
15
Андрин Нетцер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Морис
22
Мартинс
3
Махмутович
2
Шано
8
Мартинс
18
Янс
11
Тиль
10
Синани
16
Баррейро
7
Санчес
9
Курчи
4-4-2
1
Бюхель
5
Бек
6
Малин
3
Гопель
4
Трабер
14
Мейер
18
Хаслер
8
Зеле
17
Люхингер
11
Саланович
9
Саглам
7
Санчес
10
Рупиль
10
Рупиль
7
Санчес
11
Тиль
10
Родригес
10
Родригес
11
Тиль
18
Янс
4
Бонерт
4
Бонерт
18
Янс
17
Люхингер
23
Хофер
23
Хофер
17
Люхингер
18
Хаслер
20
Вольфингер
20
Вольфингер
18
Хаслер
14
Мейер
15
Нетцер
15
Нетцер
14
Мейер
9
Саглам
15
Йилдыз
15
Йилдыз
9
Саглам
Остались в запасе
Люксембург
Лихтенштейн
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
0
Дейвид Синани
АП
2
Сеид Корац
ЦФ
16
Давид Джонатанс
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
19
Матиас Олесен
ЦП
0
Дейвид Синани
АП
2
Сеид Корац
ЦФ
16
Давид Джонатанс
ЦФ
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
12
Габриэль Фосер
ВР
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
15
Марко Марксер
ЦЗ
16
Лукас Грабер
ПЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Люк Хольц
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Статистика матча Люксембург - Лихтенштейн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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