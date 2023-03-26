Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Лихтенштейн - Исландия
Лихтенштейн - Исландия: обзор матча 26 марта 2023
Лихтенштейн
26.03.2023, воскресенье, 19:00
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 2 тур
0 : 7
Завершен
Исландия
3'
Д. Кристьян Олафссон
38'
Х. Арнар Харальдссон
48'
А. Гуннарссон
68'
А. Гуннарссон
73'
А. Гуннарссон (П)
85'
А. Гудьонсен
87'
М. Эгилл Эллертссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лихтенштейн - Исландия
Желтая карточка
А. Зеле
90'
+1
87'
ГОЛ! 0:7!
М. Эгилл Эллертссон
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
85'
ГОЛ! 0:6!
А. Гудьонсен
Пас отдал
Д. Кристьян Олафссон
Замена
Н. Бек
️️️️
С. Визер
77'
74'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
А. Гуннарссон
73'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
А. Гуннарссон
Замена
С. Йилдыз
️️️️
С. Вольфингер
72'
68'
ГОЛ! 0:4!
А. Гуннарссон
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
Н. Фрик
️️️️
Ф. Гасснер
68'
65'
Замена
А. Гудьонсен
️️️️
А. Финнбогасон
65'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
А. Сигурдссон
65'
Замена
А. Сампстед
️️️️
Х. Магнуссон
Желтая карточка
С. Визер
64'
56'
Желтая карточка
А. Финнбогасон
48'
ГОЛ! 0:3!
А. Гуннарссон
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
Замена
А. Нетцер
️️️️
С. Люхингер
46'
46'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
38'
ГОЛ! 0:2!
Х. Арнар Харальдссон
Пас отдал
А. Гуннарссон
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кристьян Олафссон
Пас отдал
А. Финнбогасон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Ларс Трабер
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
19
Ноа Фроммельт
ЦП
17
Симон Люхингер
ЦП
16
Филипп Гасснер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
19
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Арон Гуннарссон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
7
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
11
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
15
Андрин Нетцер
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
14
Jakob Lorenz
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
10
Ноа Фрик
ЦФ
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
Исландия
13
Патрик Гуннарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
3
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
22
Андри Гудьонсен
ЦФ
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
2-5-2-1
1
Бюхель
4
Трабер
23
Хофер
10
Визер
14
Мейер
19
Фроммельт
17
Люхингер
18
Хаслер
8
Зеле
20
Вольфингер
16
Гасснер
2-5-1-2
1
Рунарссон
23
Магнуссон
19
Олафссон
7
Гудмундссон
16
Тордарсон
7
Харальдссон
4
Пальссон
14
Гуннарссон
21
Сигурдссон
11
Финнбогасон
11
Торстейнссон
10
Визер
5
Бек
5
Бек
10
Визер
17
Люхингер
15
Нетцер
15
Нетцер
17
Люхингер
20
Вольфингер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
20
Вольфингер
16
Гасснер
10
Фрик
10
Фрик
16
Гасснер
23
Магнуссон
15
Сампстед
15
Сампстед
23
Магнуссон
7
Гудмундссон
18
Андерсон
18
Андерсон
7
Гудмундссон
14
Гуннарссон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
14
Гуннарссон
21
Сигурдссон
19
Эллертссон
19
Эллертссон
21
Сигурдссон
11
Финнбогасон
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
11
Финнбогасон
Остались в запасе
Лихтенштейн
Исландия
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
14
Jakob Lorenz
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
13
Патрик Гуннарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
3
Арон Элис Трандарсон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Остались в запасе
12
Юстин Оспельт
ВР
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
6
Андреас Малин
ЦЗ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
14
Jakob Lorenz
ЦП
9
Ридван Кардешоглу
ЦФ
Остались в запасе
13
Патрик Гуннарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
3
Арон Элис Трандарсон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
23
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Арнар Видарссон
Статистика матча Лихтенштейн - Исландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Новости команд
Все
Лихтенштейн
Исландия
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Литва – Лихтенштейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Литвы и Лихтенштейна на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Азербайджан – Лихтенштейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Исландии и Люксембурга на победу в матче 6 тура
15 ноября
Болгария – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Болгарии и Исландии на победу в матче 5 тура
12 ноября
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+