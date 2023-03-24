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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Чехия - Польша
Чехия - Польша: обзор матча 24 марта 2023
Чехия
24.03.2023, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 1 тур
3 : 1
Завершен
Польша
1'
Л. Крейчи
3'
Т. Чванчара
64'
Я. Кухта
87'
Д. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чехия - Польша
Замена
В. Черны
️️️️
А. Гложек
89'
Замена
Я. Зелены
️️️️
Д. Юрасек
89'
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Шиманьски
Пас отдал
М. Скурась
76'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
К. Линетти
Замена
А. Барак
️️️️
Я. Кухта
70'
Замена
Д. Дудера
️️️️
В. Цоуфал
70'
ГОЛ! 3:0!
Я. Кухта
Пас отдал
А. Крал
64'
Замена
М. Хытил
️️️️
Т. Чванчара
64'
64'
Замена
Н. Залевски
️️️️
С. Шиманьски
46'
Замена
К. Свидерски
️️️️
К. Белик
46'
Замена
М. Скурась
️️️️
М. Карбовник
Желтая карточка
Я. Брабец
37'
Желтая карточка
Т. Соучек
22'
9'
Замена
Р. Гумни
️️️️
М. Кэш
ГОЛ! 2:0!
Т. Чванчара
Пас отдал
Д. Юрасек
3'
ГОЛ! 1:0!
Л. Крейчи
Пас отдал
В. Цоуфал
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ОП
21
Алекс Крал
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
10
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
11
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Михал Карбовник
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
6
Крыстиан Белик
ОП
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Чехия
16
Индржих Станек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
20
Ярослав Зелены
ЦЗ
14
Мартин Витик
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
7
Антонин Барак
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
18
Матей Юрасек
ЦФ
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
17
Михал Скурась
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
0
Бен Ледерман
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
4-3-3
23
Павленка
14
Юрасек
3
Голеш
24
Брабец
5
Цоуфал
7
Крейчи
21
Крал
22
Соучек
11
Кухта
10
Гложек
10
Чванчара
4-1-2-2-1
1
Щесны
17
Карбовник
5
Беднарек
14
Кивиор
2
Кэш
6
Белик
8
Линетти
10
Зелински
20
Шиманьски
19
Франковски
9
Левандовски
14
Юрасек
20
Зелены
20
Зелены
14
Юрасек
5
Цоуфал
21
Дудера
21
Дудера
5
Цоуфал
11
Кухта
7
Барак
7
Барак
11
Кухта
10
Гложек
18
Черны
18
Черны
10
Гложек
10
Чванчара
13
Хытил
13
Хытил
10
Чванчара
17
Карбовник
17
Скурась
17
Скурась
17
Карбовник
20
Шиманьски
21
Залевски
21
Залевски
20
Шиманьски
2
Кэш
25
Гумни
25
Гумни
2
Кэш
8
Линетти
17
Шиманьски
17
Шиманьски
8
Линетти
6
Белик
11
Свидерски
11
Свидерски
6
Белик
Остались в запасе
Чехия
Польша
16
Индржих Станек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
14
Мартин Витик
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
18
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
2
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
0
Бен Ледерман
ЦП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
16
Индржих Станек
ВР
1
Томаш Вацлик
ВР
14
Мартин Витик
ЦЗ
3
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Петр Шевчик
ЦП
20
Ондржей Лингр
ЦП
18
Матей Юрасек
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Бартломей Дронговски
ВР
2
Бартош Саламон
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
0
Бен Ледерман
ЦП
7
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Чехия - Польша
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
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