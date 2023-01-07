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Расписание матчей
Франция. Кубок
Марсель - Йер
Марсель - Йер: обзор матча 07 января 2023
Марсель
07.01.2023, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Йер
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Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
- : -
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Лига Европы, 2 тур
Марсель
0 : 1
15.10.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Йер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Марсель
2 : 0
07.01.2023
Йер
Информация о матче
Стадион:
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