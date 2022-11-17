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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта - Греция
Мальта - Греция: обзор матча 17 ноября 2022
Мальта
17.11.2022, четверг, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Греция
54'
Ю. Дегабриэле
67'
Т. Теума (П)
39'
Т. Бакасетас
86'
Т. Фонтас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мальта - Греция
86'
ГОЛ! 2:2!
Т. Фонтас
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
П. Мбонг
80'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Ш. Димек
80'
Замена
А. Сатариано
️️️️
Ю. Дегабриэле
80'
80'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Сиопис
80'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Д. Яннулис
79'
Красная карточка
В. Баркас
68'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Ф. Иоаннидис
68'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Д. Пелкас
67'
Желтая карточка
П. Манталос
Желтая карточка
П. Мбонг
67'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Теума
67'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Дегабриэле
Пас отдал
М. Гилламьер
54'
Замена
Ф. Апап
️️️️
С. Борг
46'
46'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
Т. Бакасетас
Желтая карточка
Э. Пепе
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бакасетас
Пас отдал
Д. Пелкас
36'
Желтая карточка
М. Сиопис
Желтая карточка
Р. Камензули
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Греция
12
Александрос Пасхалакис
ВР
22
Димитриос Яннулис
ЛЗ
15
Лазарос Рота
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Манолис Сиопис
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
17
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
8
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
3
Фердинандо Апап
ЦЗ
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
9
Брэндон Пайбер
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
11
Джоди Джонс
ПВ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Греция
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
22
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
26
Яннис Коцирас
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
0
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
25
Сотирис Александропулос
ЦП
0
Яннис Папаниколау
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
3-3-2-2
1
Бонелло
4
Борг
13
Пепе
2
Борг
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
10
Теума
21
Димек
18
Дегабриэле
8
Мбонг
4-4-1-1
12
Пасхалакис
15
Рота
17
Хацидиакос
3
Цавеллас
22
Яннулис
20
Манталос
17
Хадзийованнис
10
Пелкас
23
Сиопис
11
Бакасетас
8
Иоаннидис
4
Борг
3
Апап
3
Апап
4
Борг
18
Дегабриэле
23
Сатариано
23
Сатариано
18
Дегабриэле
8
Мбонг
18
Кристенсен
18
Кристенсен
8
Мбонг
21
Димек
11
Джонс
11
Джонс
21
Димек
22
Яннулис
22
Кирьякопулос
22
Кирьякопулос
22
Яннулис
10
Пелкас
11
Фонтас
11
Фонтас
10
Пелкас
11
Бакасетас
5
Бухалакис
5
Бухалакис
11
Бакасетас
23
Сиопис
25
Александропулос
25
Александропулос
23
Сиопис
8
Иоаннидис
9
Дувикас
9
Дувикас
8
Иоаннидис
Остались в запасе
Мальта
Греция
16
Джейк Галеа
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
9
Брэндон Пайбер
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
26
Яннис Коцирас
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
0
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
0
Яннис Папаниколау
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
4
Карл Микаллеф
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
18
Адам Оверенд
ПЗ
9
Брэндон Пайбер
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Остались в запасе
13
Георгиос Атанасиадис
ВР
13
Василиос Баркас
ВР
26
Яннис Коцирас
ЦЗ
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
0
Димитриос Гутас
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
0
Яннис Папаниколау
ЦП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Мальта - Греция
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Стадион:
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