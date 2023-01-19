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Ювентус - Монца

19.01.2023, Четверг, 23:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Италия. Кубок, 1/8 финала Ювентус - Монца
Италия. Серия А (2022/2023)
7 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Монца 1:0 Ювентус
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