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Материалы

Австрия - Италия

20.11.2022, Воскресенье, 22:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Австрия - Италия
Чемпионат Европы 2020
Групповой этап, 1/8 финала
26 июня, суббота 22:00 Италия 2:1 Австрия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
20 августа, среда 22:45 Австрия 2:2 Италия
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