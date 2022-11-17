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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Канада
Япония - Канада: обзор матча 17 ноября 2022
Япония
17.11.2022, четверг, 16:40
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Канада
9'
Ю. Сома
21'
С. Витория
90+5'
Л. Каваллини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Япония - Канада
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Каваллини
Замена
М. Йошида
️️️️
Т. Минамино
86'
71'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
К. Ларин
71'
Замена
Ж. Ватерман
️️️️
А. Джонстон
Замена
Д. Камада
️️️️
А. Танака
67'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
К. Итакура
67'
60'
Замена
Р. Ларея
️️️️
С. Адекугбе
60'
Замена
М. Кайе
️️️️
А. Хатчинсон
60'
Замена
Д. Осорио
️️️️
Т. Бьюкенан
56'
Желтая карточка
С. Витория
46'
Замена
И. Коне
️️️️
С. Пьетт
Замена
Р. Доан
️️️️
Т. Кубо
46'
Замена
М. Ямане
️️️️
Х. Сакаи
46'
Замена
А. Уэда
️️️️
Т. Асано
46'
21'
ГОЛ! 1:1!
С. Витория
Пас отдал
А. Хатчинсон
18'
Желтая карточка
А. Джонстон
ГОЛ! 1:0!
Ю. Сома
Пас отдал
Г. Сибасаки
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
12
Суичи Гонда
ВР
3
Шого Танигучи
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Такуми Минамино
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
7
Гаку Сибасаки
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
18
Такума Асано
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Канада
18
Милан Борян
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
5
Стивен Витория
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
2
Мики Ямане
ПЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
15
Даичи Камада
АП
10
Рицу Доан
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
9
Шуто Мачино
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
23
Даниэль Шмидт
ЦФ
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
27
Лукас Макнотон
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
7
Стефен Эустакиу
ОП
8
Лайам Фрейзер
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
24
Дэвид Уотерспун
ЦП
16
Джеймс Пантемис
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
4-2-3-1
12
Гонда
3
Танигучи
21
Ито
4
Итакура
19
Сакаи
7
Сибасаки
17
Танака
7
Сома
8
Минамино
20
Кубо
18
Асано
3-3-1-3
18
Борян
3
Адекугбе
4
Миллер
5
Витория
13
Хатчинсон
6
Пьетт
10
Хойлетт
17
Бьюкенан
9
Ларин
10
Дэвид
2
Джонстон
4
Итакура
5
Нагатомо
5
Нагатомо
4
Итакура
8
Минамино
22
Йошида
22
Йошида
8
Минамино
19
Сакаи
2
Ямане
2
Ямане
19
Сакаи
17
Танака
15
Камада
15
Камада
17
Танака
20
Кубо
10
Доан
10
Доан
20
Кубо
18
Асано
18
Уэда
18
Уэда
18
Асано
2
Джонстон
5
Ватерман
5
Ватерман
2
Джонстон
3
Адекугбе
22
Ларея
22
Ларея
3
Адекугбе
13
Хатчинсон
14
Кайе
14
Кайе
13
Хатчинсон
6
Пьетт
8
Коне
8
Коне
6
Пьетт
17
Бьюкенан
21
Осорио
21
Осорио
17
Бьюкенан
9
Ларин
9
Каваллини
9
Каваллини
9
Ларин
Остались в запасе
Япония
Канада
1
Эиджи Кавашима
ВР
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
14
Дзюня Ито
ПВ
9
Шуто Мачино
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
23
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
1
Дейн Сент-Клер
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
27
Лукас Макнотон
ЦЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
8
Лайам Фрейзер
ЦП
24
Дэвид Уотерспун
ЦП
11
Лайам Миллар
ЛВ
16
Джеймс Пантемис
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
14
Дзюня Ито
ПВ
9
Шуто Мачино
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
23
Даниэль Шмидт
ЦФ
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
27
Лукас Макнотон
ЦЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
8
Лайам Фрейзер
ЦП
24
Дэвид Уотерспун
ЦП
11
Лайам Миллар
ЛВ
16
Джеймс Пантемис
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Джон Хердман
Статистика матча Япония - Канада
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
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