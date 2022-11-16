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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чехия - Фарерские острова
Чехия - Фарерские острова: обзор матча 16 ноября 2022
Чехия
16.11.2022, среда, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 0
Завершен
Фарерские острова
13'
М. Хытил
19'
М. Хытил
23'
М. Хытил
42'
В. Черны
76'
П. Стронати
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Чехия - Фарерские острова
Замена
М. Халуш
️️️️
Д. Зима
85'
77'
Замена
С. Радосавлевич
️️️️
С. Ватнхамар
77'
Замена
П. Петерсен
️️️️
М. Ольсен
Замена
А. Русек
️️️️
А. Барак
77'
ГОЛ! 5:0!
П. Стронати
Пас отдал
А. Барак
76'
71'
Замена
К. Барталсстову
️️️️
Х. Хансен
71'
Замена
S. Chukwudi
️️️️
Х. Серенсен
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Хытил
64'
Замена
П. Стронати
️️️️
Я. Брабец
64'
56'
Замена
Д. Соренсен
️️️️
М. Миккельсен
56'
Замена
П. Йоханнесен
️️️️
К. Ольсен
Замена
О. Змозла
️️️️
В. Черны
46'
Замена
P. Schwarz
️️️️
J. Navratil
46'
ГОЛ! 4:0!
В. Черны
42'
ГОЛ! 3:0!
М. Хытил
Пас отдал
Я. Жмрхаль
23'
ГОЛ! 2:0!
М. Хытил
Пас отдал
Т. Соучек
19'
ГОЛ! 1:0!
М. Хытил
Пас отдал
В. Цоуфал
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
6
Давид Зима
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
22
Томаш Соучек
ОП
0
J. Navratil
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
7
Антонин Барак
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
16
Гуннар Ватнхамар
ЛЗ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
10
Мейнхард Ольсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
21
Хедин Хансен
ЦП
20
Ханус Серенсен
ЦП
18
Мадс Миккельсен
ПВ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
3
Ондржей Змозла
ЦЗ
0
Матей Халуш
ЦЗ
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
0
M. Trmal
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
0
Petr Schwarz
ЦФ
10
Антонин Русек
ЦФ
Фарерские острова
23
Бардур Рейнатред
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
19
Паэтур Петерсен
ЛВ
9
Джилли Соренсен
ЦП
13
Мартин Агнарссон
ЦП
6
Ноа Мнени
ЦП
17
Стефан Радосавлевич
ЦФ
4
Samuel Chukwudi
ЦФ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Павленка
6
Зима
24
Брабец
5
Цоуфал
21
Крал
22
Соучек
0
13
Хытил
7
Жмрхаль
7
Барак
18
Черны
3-5-1-1
1
Нильсен
3
Давидсен
5
Наттестад
16
Ватнхамар
6
Юнсен
10
Ватнхамар
21
Хансен
20
Серенсен
10
Ольсен
18
Миккельсен
11
Ольсен
18
Черны
3
Змозла
3
Змозла
18
Черны
6
Зима
0
Халуш
0
Халуш
6
Зима
24
Брабец
7
Стронати
7
Стронати
24
Брабец
13
Хытил
10
Пекхарт
10
Пекхарт
13
Хытил
0
0
0
0
7
Барак
10
Русек
10
Русек
7
Барак
18
Миккельсен
9
Соренсен
9
Соренсен
18
Миккельсен
10
Ольсен
19
Петерсен
19
Петерсен
10
Ольсен
10
Ватнхамар
17
Радосавлевич
17
Радосавлевич
10
Ватнхамар
20
Серенсен
4
4
20
Серенсен
11
Ольсен
10
Йоханнесен
10
Йоханнесен
11
Ольсен
21
Хансен
19
Барталсстову
19
Барталсстову
21
Хансен
Остались в запасе
Чехия
Фарерские острова
23
Томаш Коубек
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
0
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
23
Бардур Рейнатред
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
13
Мартин Агнарссон
ЦП
6
Ноа Мнени
ЦП
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
Главный тренер
Хакан Эриксон
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
17
Алеш Матею
ЦЗ
0
Доминик Плехаты
ЦЗ
0
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
23
Бардур Рейнатред
ВР
1
Маттиас Ламхауге
ВР
13
Мартин Агнарссон
ЦП
6
Ноа Мнени
ЦП
19
Андрасс Йохансен
ЛВ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Хакан Эриксон
Статистика матча Чехия - Фарерские острова
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Фарерские острова
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
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