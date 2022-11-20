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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Люксембург - Болгария
Люксембург - Болгария: обзор матча 20 ноября 2022
Люксембург
20.11.2022, воскресенье, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Болгария
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Люксембург - Болгария
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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Исландия – Люксембург: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
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