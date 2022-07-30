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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Манчестер Юнайтед - Атлетико
Манчестер Юнайтед - Атлетико: обзор матча 30 июля 2022
Манчестер Юнайтед
30.07.2022, суббота, 14:45
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Атлетико
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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Манчестер Юнайтед
Атлетико
Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
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Почеттино заявил о гордости за игроков «МЮ» после ничьей со «Спортингом»
10:10
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Защитник «МЮ» Мартинес повторил достижение Щенникова в Лиге чемпионов
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