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Расписание матчей
Италия. Кубок
Венеция - Асколи
Венеция - Асколи: обзор матча 07 августа 2022
Венеция
07.08.2022, воскресенье, 18:45
Италия. Кубок, 1 раунд
2 : 3
Завершен
Асколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Венеция - Асколи
79'
Замена
A. Fontana
️️️️
М. Бюхель
Желтая карточка
M. Rémy
42'
33'
Желтая карточка
К. Лунгойи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
7
Франческо Дзампано
ЦЗ
44
Melvin Rémy
ЦЗ
25
Пшемыслав Вишневски
ЦЗ
20
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
6
Дамиано Пекиле
ОП
6
Таннер Тессманн
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Hilmir Rafn Mikaelsson
ЦФ
9
Andrija Novakovich
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Асколи
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
21
Фабрицио Калигара
ЦФ
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
64
Filippo Mozzo
ЦП
Асколи
17
A. Fontana
ЦП
54
Никола Фаласко
ЦФ
1
Enrico Guarna
ЦФ
3-1-2-1-2
66
Йоронен
7
Дзампано
44
25
Вишневски
6
Пекиле
6
Тессманн
8
Андерсен
20
Бьяркасон
9
11
1-1-3
31
Боттегин
10
Бюхель
55
Беллуски
21
Калигара
11
Лунгойи
10
Бюхель
17
17
10
Бюхель
Остались в запасе
Венеция
Асколи
21
Бруно Бертинато
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
64
Filippo Mozzo
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
54
Никола Фаласко
ЦФ
1
Enrico Guarna
ЦФ
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
85
Ники Мяенпяя
ВР
64
Filippo Mozzo
ЦП
Остались в запасе
54
Никола Фаласко
ЦФ
1
Enrico Guarna
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Венеция - Асколи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Асколи
Италия. Серия В, 14 тур
Асколи
- : -
28.11.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 13 тур
Чезена
5 : 1
24.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 12 тур
Асколи
2 : 2
21.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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