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Судьи
Главный судья:
Михаил Плиско (Ленинградская обл.)
Помощники:
Федор Валявин (Саратов), Роман Федулеев (Пенза)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Андрей Криворотов (Кострома)

Тверь - Динамо Вг

09.11.2022, Среда, 13:00 мск Тверь, стадион Юность Россия. Вторая лига. Группа 2, 11 тур Тверь - Динамо Вг
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
21 тур
18 сентября, воскресенье 15:00 Динамо Вг 1:0 Тверь
Группа 2 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Текстильщик Ив 20 13 3 4 40:15 +25 42
2. Муром 20 12 3 5 34:14 +20 39
3. Чертаново 20 11 3 6 38:25 +13 36
4. Торпедо Вл 20 8 5 7 24:30 -6 29
5. Спартак Кс 20 7 7 6 27:24 +3 28
6. Динамо Вг 20 8 3 9 21:30 -9 27
7. Торпедо-2 20 7 6 7 20:27 -7 27
8. Динамо-2 20 7 3 10 26:34 -8 24
9. Тверь 20 6 4 10 21:22 -1 22
10. Химик Дз 20 5 6 9 20:25 -5 21
11. Знамя Труда 20 2 5 13 13:38 -25 11
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