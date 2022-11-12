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Судьи
Главный судья:
Марина Крупская (Новоуральск)
Помощники:
Камиль Биглов, Данир Сагманов (оба - Уфа)
Резервный судья:
Алексей Павлючков (Златоуст)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Евгений Леканов (Железногорск)

Торпедо Миасс - Носта

12.11.2022, Суббота, 12:00 мск Миасс, стадион Труд Россия. Вторая лига. Группа 4, 6 тур Торпедо Миасс - Носта
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
17 тур
27 августа, суббота 16:00 Носта 0:2 Торпедо Миасс
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
18 тур
4 ноября, четверг 12:00 Торпедо Миасс 0:3 Носта
13 тур
5 октября, вторник 14:00 Носта 1:4 Торпедо Миасс
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 16:00 Носта 1:3 Торпедо Миасс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Амкар-Пермь 17 11 3 3 33:16 +17 36
2. Тюмень 17 10 6 1 36:12 +24 36
3. Челябинск 17 9 4 4 27:15 +12 31
4. Иртыш 17 8 5 4 21:15 +6 29
5. Новосибирск 17 5 8 4 21:21 0 23
6. Торпедо Миасс 17 6 4 7 18:26 -8 22
7. Зенит Иж 17 5 6 6 26:25 +1 21
8. Оренбург-2 17 4 8 5 20:27 -7 20
9. Динамо Брл 17 5 4 8 25:28 -3 19
10. Носта 17 2 7 8 17:25 -8 13
11. Химик-Август 17 3 3 11 14:36 -22 12
12. Урал-2 17 2 6 9 19:31 -12 12
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