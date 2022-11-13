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Новосибирск - Динамо

13.11.2022, Воскресенье, 13:00 мск Россия. Вторая лига. Группа 4, 6 тур Новосибирск - Динамо
Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
17 тур
27 августа, суббота 13:00 Динамо 0:0 Новосибирск
Россия. ФНЛ 2. Группа 4 (2021/2022)
18 тур
2 ноября, вторник 08:30 Новосибирск 2:0 Динамо
14 тур
9 октября, суббота 11:00 Динамо 1:2 Новосибирск
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 14:30 Динамо 1:1
(4:2)п		 Новосибирск
Россия. Кубок (2020/2021)
1/128 финала
19 августа, среда 15:00 Новосибирск 1:0 Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2019/2020)
8 тур
9 сентября, понедельник 15:00 Новосибирск 1:1 Динамо
5 тур
25 августа, воскресенье 14:30 Динамо 1:2 Новосибирск
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 14:30 Динамо 2:1 Новосибирск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Амкар-Пермь 17 11 3 3 33:16 +17 36
2. Тюмень 17 10 6 1 36:12 +24 36
3. Челябинск 17 9 4 4 27:15 +12 31
4. Иртыш 17 8 5 4 21:15 +6 29
5. Новосибирск 17 5 8 4 21:21 0 23
6. Торпедо Миасс 17 6 4 7 18:26 -8 22
7. Зенит Иж 17 5 6 6 26:25 +1 21
8. Оренбург-2 17 4 8 5 20:27 -7 20
9. Динамо Брл 17 5 4 8 25:28 -3 19
10. Носта 17 2 7 8 17:25 -8 13
11. Химик-Август 17 3 3 11 14:36 -22 12
12. Урал-2 17 2 6 9 19:31 -12 12
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