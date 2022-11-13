Новосибирск - Динамо

|17 тур
|27 августа, суббота
|13:00
|Динамо
|0:0
|Новосибирск
|17 тур
|27 августа, суббота
|13:00
|Динамо
|0:0
|Новосибирск
|18 тур
|2 ноября, вторник
|08:30
|Новосибирск
|2:0
|Динамо
|14 тур
|9 октября, суббота
|11:00
|Динамо
|1:2
|Новосибирск
|1/256 финала
|14 июля, среда
|14:30
|Динамо
|1:1
(4:2)п
|Новосибирск
|1/128 финала
|19 августа, среда
|15:00
|Новосибирск
|1:0
|Динамо
|8 тур
|9 сентября, понедельник
|15:00
|Новосибирск
|1:1
|Динамо
|5 тур
|25 августа, воскресенье
|14:30
|Динамо
|1:2
|Новосибирск
|1/128 финала
|28 июля, воскресенье
|14:30
|Динамо
|2:1
|Новосибирск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Амкар-Пермь
|17
|11
|3
|3
|33:16
|+17
|36
|2.
|Тюмень
|17
|10
|6
|1
|36:12
|+24
|36
|3.
|Челябинск
|17
|9
|4
|4
|27:15
|+12
|31
|4.
|Иртыш
|17
|8
|5
|4
|21:15
|+6
|29
|5.
|Новосибирск
|17
|5
|8
|4
|21:21
|0
|23
|6.
|Торпедо Миасс
|17
|6
|4
|7
|18:26
|-8
|22
|7.
|Зенит Иж
|17
|5
|6
|6
|26:25
|+1
|21
|8.
|Оренбург-2
|17
|4
|8
|5
|20:27
|-7
|20
|9.
|Динамо Брл
|17
|5
|4
|8
|25:28
|-3
|19
|10.
|Носта
|17
|2
|7
|8
|17:25
|-8
|13
|11.
|Химик-Август
|17
|3
|3
|11
|14:36
|-22
|12
|12.
|Урал-2
|17
|2
|6
|9
|19:31
|-12
|12