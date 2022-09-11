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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Брага
Риу Аве - Брага: обзор матча 11 сентября 2022
Риу Аве
11.09.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 6 тур
2 : 3
Завершен
Брага
81'
Э. Боатенг
87'
Азиз
11'
А. Мусрати
25'
Ю. Медейрос
69'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Брага
Желтая карточка
Ж. Феррейра
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Азиз
87'
83'
Замена
А. Каштру
️️️️
Ю. Медейрос
83'
Замена
К. Борха
️️️️
Н. Секейра
ГОЛ! 1:3!
Э. Боатенг
Пас отдал
Азиз
81'
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Удрхири
79'
75'
Замена
А. Руис
️️️️
С. Банза
69'
ГОЛ! 0:3!
Р. Орта
67'
Желтая карточка
Ф. Силва
Замена
М. Баэса
️️️️
J.
62'
Замена
Э. Боатенг
️️️️
F. Ronaldo
62'
59'
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Орта
Замена
P. Vitor
️️️️
Р. Панталон
46'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Коштинья
46'
25'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Медейрос
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Мусрати
Пас отдал
Р. Орта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
42
Ренато Панталон
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
10
Joca
ЦП
6
Гуга
АП
9
Азиз
ЦФ
20
Коштинья
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
45
Юри Медейрос
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Риу Аве
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
8
Витор Гомеш
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
21
Родригу Гомеш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
4-1-1-1-3
91
Джонатан
24
Амарал
33
Сантос
42
Панталон
3
Нобрега
6
Удрхири
10
6
Гуга
11
20
Коштинья
9
Азиз
4-2-1-3
1
Матеус
70
Силва
6
Секейра
4
Родригеш
3
Тормена
73
Мусрати
6
Орта
21
Орта
9
Витинья
24
Банза
45
Медейрос
20
Коштинья
13
Феррейра
13
Феррейра
20
Коштинья
42
Панталон
7
7
42
Панталон
6
Удрхири
8
Гомеш
8
Гомеш
6
Удрхири
10
8
Баэса
8
Баэса
10
11
9
Боатенг
9
Боатенг
11
6
Секейра
26
Борха
26
Борха
6
Секейра
6
Орта
10
Рачич
10
Рачич
6
Орта
45
Медейрос
8
Каштру
8
Каштру
45
Медейрос
24
Банза
9
Руис
9
Руис
24
Банза
Остались в запасе
Риу Аве
Брага
3
Патрик Вильям
ЦЗ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
3
Патрик Вильям
ЦЗ
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Риу Аве - Брага
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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