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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Спортинг
Брага - Спортинг: обзор матча 07 августа 2022
Брага
07.08.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 1 тур
3 : 3
Завершен
Спортинг
14'
С. Банза
45+1'
С. Ниакате
88'
А. Руис
9'
П. Гонсалвеш
18'
Н. Сантуш
83'
М. Эдвардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брага - Спортинг
ГОЛ! 3:3!
А. Руис
88'
Замена
А. Руис
️️️️
С. Банза
85'
84'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Тринкау
83'
ГОЛ! 2:3!
М. Эдвардс
Пас отдал
Рочинья
79'
Замена
Рочинья
️️️️
П. Порро
74'
Желтая карточка
П. Гонсалвеш
68'
Желтая карточка
М. Нуньес
Замена
А. Каштру
️️️️
А. Орта
66'
60'
Замена
Д. Сент-Джуст
️️️️
Паулинью
60'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Н. Сантуш
60'
Замена
М. Угарте
️️️️
Х. Морита
Замена
️️️️
Ю. Медейрос
46'
ГОЛ! 2:2!
С. Ниакате
Пас отдал
Н. Секейра
45'
+1
Замена
Ф. Силва
️️️️
В. Гомес
44'
Желтая карточка
А. Мусрати
24'
Желтая карточка
С. Ниакате
22'
18'
ГОЛ! 1:2!
Н. Сантуш
Пас отдал
М. Нуньес
ГОЛ! 1:1!
С. Банза
Пас отдал
Р. Орта
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
П. Порро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Витинья
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Брага
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Абель Руис
ЦФ
25
Альваро Джало
ЦФ
Спортинг
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Иссахаку Фатаву
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
10
Рочинья
ЦФ
4-2-1-3
1
Матеус
3
Тормена
6
Секейра
4
Ниакате
2
Гомес
6
Орта
73
Мусрати
21
Орта
45
Медейрос
24
Банза
9
Витинья
4-1-2-3
1
Адан
23
Порро
4
Коатес
25
Инасиу
2
Рейс
5
Морита
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
7
Тринкау
11
Сантуш
2
Гомес
70
Силва
70
Силва
2
Гомес
6
Орта
8
Каштру
8
Каштру
6
Орта
24
Банза
9
Руис
9
Руис
24
Банза
11
Сантуш
10
Эдвардс
10
Эдвардс
11
Сантуш
26
Паулинью
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
26
Паулинью
7
Тринкау
47
Эшгайю
47
Эшгайю
7
Тринкау
5
Морита
5
Угарте
5
Угарте
5
Морита
23
Порро
10
Рочинья
10
Рочинья
23
Порро
Остались в запасе
Брага
Спортинг
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
25
Альваро Джало
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
25
Альваро Джало
ЦФ
Остались в запасе
20
Франко Исраэль
ВР
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Брага - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Спортинг
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Информация о матче
Стадион:
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