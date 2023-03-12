Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Бешикташ
Истанбул Башакшехир - Бешикташ: обзор матча 12 марта 2023
Истанбул Башакшехир
12.03.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
15'
В. Абубакар
55'
А. Масуаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Бешикташ
85'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Д. Тосун
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Л. Лима
81'
Замена
Б. Озкан
️️️️
Л. Билья
73'
Замена
Б. Челик
️️️️
Ш. Озбайраклы
73'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Д. Тюрук
72'
70'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
70'
Замена
А. Максим
️️️️
С. Учан
70'
Замена
В. Розье
️️️️
Н. Редмонд
Замена
М. Текдемир
️️️️
Д. Алексич
59'
55'
ГОЛ! 0:2!
А. Масуаку
Пас отдал
В. Абубакар
40'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Т. Санук
Красная карточка
А. Янузай
35'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Абубакар
Пас отдал
С. Учан
6'
Желтая карточка
О. Колли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Патрик Шиш
ПВ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
6
Онур Булут
ПП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бабакан
5
Туба
6
Лима
9
Алексич
3
Дуарте
2
Озбайраклы
6
Билья
9
Тюрук
24
Янузай
21
Шиш
25
Фигейредо
3-4-1-2
34
Гюнок
5
Санук
25
Колли
26
Масуаку
6
Булут
48
Учан
83
Фернандеш
8
Хаджиахметович
27
Редмонд
23
Тосун
9
Абубакар
9
Алексич
21
Текдемир
21
Текдемир
9
Алексич
9
Тюрук
7
Гюрлер
7
Гюрлер
9
Тюрук
6
Билья
19
Озкан
19
Озкан
6
Билья
6
Лима
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
6
Лима
2
Озбайраклы
91
Челик
91
Челик
2
Озбайраклы
23
Тосун
75
Бингель
75
Бингель
23
Тосун
5
Санук
29
Сайсс
29
Сайсс
5
Санук
27
Редмонд
19
Розье
19
Розье
27
Редмонд
48
Учан
44
Максим
44
Максим
48
Учан
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
19
Филипп Кени
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Бешикташ
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+