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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Коньяспор
Истанбул Башакшехир - Коньяспор: обзор матча 29 января 2023
Истанбул Башакшехир
29.01.2023, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Коньяспор
43'
Б. Озкан
64'
Д. Тюрук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Коньяспор
Замена
Ж. Кайсара
️️️️
Б. Озкан
90'
+3
Замена
Ф. Кени
️️️️
С. Окака-Чука
85'
Замена
М. Озил
️️️️
Д. Тюрук
85'
Замена
П. Шиш
️️️️
С. Гюрлер
85'
79'
Замена
М. Али Бююксаяр
️️️️
К. Михаляк
Замена
Л. Билья
️️️️
Д. Алексич
77'
66'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
М. Диуф
65'
Замена
Р. Мурич
️️️️
З. Битики
65'
Замена
Д. Павичич
️️️️
Э. Чекичи
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Тюрук
64'
46'
Замена
Б. Пас
️️️️
О. Улджын
ГОЛ! 1:0!
Б. Озкан
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
10
Месут Озил
АП
21
Патрик Шиш
ПВ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
19
Филипп Кени
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
3-2-3-1
1
Бабакан
5
Туба
3
Дуарте
6
Лима
21
Текдемир
9
Алексич
9
Тюрук
19
Озкан
7
Гюрлер
77
Окака-Чука
4-1-1-1-3
23
Сехич
4
Демирбаг
5
Кальво
90
Карайел
12
Гильерме
35
Улджын
6
Дикмен
11
Битики
92
Диуф
8
Чекичи
77
Михаляк
19
Озкан
80
Кайсара
80
Кайсара
19
Озкан
9
Алексич
6
Билья
6
Билья
9
Алексич
9
Тюрук
10
Озил
10
Озил
9
Тюрук
7
Гюрлер
21
Шиш
21
Шиш
7
Гюрлер
77
Окака-Чука
19
Кени
19
Кени
77
Окака-Чука
35
Улджын
8
Пас
8
Пас
35
Улджын
8
Чекичи
24
Павичич
24
Павичич
8
Чекичи
77
Михаляк
42
Бююксаяр
42
Бююксаяр
77
Михаляк
11
Битики
11
Мурич
11
Мурич
11
Битики
92
Диуф
9
Икпеазу
9
Икпеазу
92
Диуф
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Коньяспор
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
2
Шаоконг Ву
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Коньяспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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