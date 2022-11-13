Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Виктория
Пардубице - Виктория: обзор матча 13 ноября 2022
Пардубице
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Виктория
57'
P. Cerny
76'
М. Гавел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Виктория
Замена
T. Koukola
️️️️
Д. Яношек
87'
87'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Э. Йирка
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Гавел
Пас отдал
Д. Москера
Желтая карточка
М. Члумецки
71'
66'
Замена
Л. Холик
️️️️
А. Влканова
66'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
В. Емелка
ГОЛ! 1:0!
P. Cerny
Пас отдал
P. Kurka
57'
Желтая карточка
Д. Яношек
48'
2'
Желтая карточка
Л. Гейда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
6
Marek Icha
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Пардубице
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
30
Адам Кронус
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
2-3-5
35
Маркович
27
Влчек
4
Члумецки
7
Вацек
6
39
Яношек
9
26
14
19
Хлаваты
31
Костка
4-2-3-1
36
Станек
2
Гейда
4
Перница
24
Гавел
21
Емелка
23
Калвах
20
Буха
97
Йирка
58
Влканова
8
Москера
25
Хоры
39
Яношек
6
6
39
Яношек
58
Влканова
4
Холик
4
Холик
58
Влканова
97
Йирка
11
Пиларж
11
Пиларж
97
Йирка
21
Емелка
14
Бэсси
14
Бэсси
21
Емелка
Остались в запасе
Пардубице
Виктория
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
30
Адам Кронус
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
30
Адам Кронус
ЦП
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Пардубице - Виктория
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Пардубице
Виктория
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+