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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Пардубице
Виктория - Пардубице: обзор матча 06 августа 2022
Виктория
06.08.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Пардубице
21'
Я. Климент
75'
М. Гавел
55'
Т. Солил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Пардубице
Желтая карточка
Р. Дедич
86'
ГОЛ! 2:1!
М. Гавел
Пас отдал
Л. Холик
75'
Замена
Р. Дедич
️️️️
Т. Хоры
74'
74'
Замена
V. Sychra
️️️️
E. Tischler
74'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
Замена
Я. Копиц
️️️️
Каду
62'
55'
ГОЛ! 1:1!
Т. Солил
54'
Желтая карточка
М. Хлаваты
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Москера
46'
Замена
Я. Сикора
️️️️
Я. Климент
46'
Замена
П. Буха
️️️️
К. Косе
46'
44'
Желтая карточка
M. Toml (o.g.)
ГОЛ! 1:0!
Я. Климент
Пас отдал
Каду
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
20
Каду
ПВ
9
Ян Климент
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
24
Томаш Солил
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
Пардубице
24
Dominik Mares
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
4-2-2-2
36
Станек
5
Чихак
24
Гавел
25
Каша
4
Холик
23
Калвах
5
Косе
8
Москера
20
Каду
25
Хоры
9
Климент
1-4-4
35
Маркович
20
Хелешич
7
Вацек
39
Яношек
23
24
Солил
9
19
Хлаваты
25
14
9
Климент
49
Сикора
49
Сикора
9
Климент
8
Москера
11
Пиларж
11
Пиларж
8
Москера
5
Косе
20
Буха
20
Буха
5
Косе
20
Каду
10
Копиц
10
Копиц
20
Каду
25
Хоры
33
Дедич
33
Дедич
25
Хоры
14
28
28
14
9
9
9
9
Остались в запасе
Виктория
Пардубице
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
24
Dominik Mares
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Остались в запасе
24
Dominik Mares
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
26
P. Kurka
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Виктория - Пардубице
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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