Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Фиорентина
Торино - Фиорентина: обзор матча 21 мая 2023
Торино
21.05.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
66'
А. Санабрия
48'
Л. Йович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Фиорентина
85'
Замена
Л. Раньери
️️️️
А. Барак
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
80'
77'
Желтая карточка
А. Бьянко
73'
Замена
А. Бьянко
️️️️
Р. Мандрагора
73'
Замена
Н. Иконе
️️️️
К. Куаме
ГОЛ! 1:1!
А. Санабрия
Пас отдал
А. Буонджорно
66'
65'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Сапонара
Замена
В. Лазаро
️️️️
Р. Родригес
61'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Я. Карамо
61'
Замена
О. Эйна
️️️️
У. Синго
61'
Желтая карточка
У. Синго
60'
48'
ГОЛ! 0:1!
Л. Йович
Пас отдал
К. Куаме
46'
Замена
Л. Йович
️️️️
Р. Соттиль
19'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Фиорентина
40
Томмазо Ваннукки
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Буонджорно
4
Схюрс
15
Родригес
90
Синго
21
Риччи
20
Илич
14
Карамо
45
Влашич
19
Санабрия
4-1-1-3-1
31
Черофолини
5
Венути
28
Мартинес
44
Игор
3
Терзич
8
Мандрагора
32
Дункан
17
Сапонара
72
Барак
23
Соттиль
8
Куаме
90
Синго
34
Эйна
34
Эйна
90
Синго
15
Родригес
19
Лазаро
19
Лазаро
15
Родригес
14
Карамо
59
Миранчук
59
Миранчук
14
Карамо
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
72
Барак
20
Раньери
20
Раньери
72
Барак
8
Мандрагора
42
Бьянко
42
Бьянко
8
Мандрагора
17
Сапонара
7
Брекало
7
Брекало
17
Сапонара
8
Куаме
93
Иконе
93
Иконе
8
Куаме
23
Соттиль
9
Йович
9
Йович
23
Соттиль
Остались в запасе
Торино
Фиорентина
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Главный тренер
Иван Юрич
40
Томмазо Ваннукки
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
Остались в запасе
40
Томмазо Ваннукки
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Торино - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Фиорентина
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
6 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+