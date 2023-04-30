Введите ваш ник на сайте

Рома - Милан

30.04.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 32 тур Рома - Милан
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
17 тур
8 января, воскресенье 22:45 Милан 2:2 Рома
Италия. Серия А (2021/2022)
20 тур
6 января, четверг 20:30 Милан 3:1 Рома
11 тур
31 октября, воскресенье 22:45 Рома 1:2 Милан
Италия. Серия А (2020/2021)
24 тур
28 февраля, воскресенье 22:45 Рома 1:2 Милан
5 тур
26 октября, понедельник 22:45 Милан 3:3 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
28 тур
28 июня, воскресенье 18:15 Милан 2:0 Рома
9 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Рома 2:1 Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
22 тур
3 февраля, воскресенье 22:30 Рома 1:1 Милан
3 тур
31 августа, пятница 21:30 Милан 2:1 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
25 февраля, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Милан
7 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Милан 0:2 Рома
Италия. Серия А (2016/2017)
35 тур
7 мая, воскресенье 21:45 Милан 1:4 Рома
16 тур
12 декабря, понедельник 23:00 Рома 1:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 21:45 Милан 1:3 Рома
19 тур
9 января, суббота 22:45 Рома 1:1 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
9 мая, суббота 21:45 Милан 2:1 Рома
16 тур
20 декабря, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
25 апреля, пятница 22:45 Рома 2:0 Милан
16 тур
16 декабря, понедельник 23:45 Милан 2:2 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 22:45 Милан 0:0 Рома
18 тур
22 декабря, суббота 23:45 Рома 4:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
24 марта, суббота 21:00 Милан 2:1 Рома
10 тур
29 октября, суббота 20:00 Рома 2:3 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
7 мая, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
17 тур
18 декабря, суббота 22:45 Милан 0:1 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
6 марта, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
8 тур
18 октября, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Милан 2:3 Рома
18 тур
11 января, воскресенье 22:30 Рома 2:2 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 22:30 Рома 2:1 Милан
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Милан 0:1 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
(подробнее)
...
  • Читайте нас: 